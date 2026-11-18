В Ярославской области в течение ближайшей недели начнут украшать городские общественные пространства к Новому году — улицы, площади, скверы и парки. Об этом 17 ноября сообщили в правительстве региона.
«В Ярославле праздничное оформление будет установлено в 40 общественных зонах, город украсят почти 60 елок. Главная по традиции займет свое место на Советской площади. Там же появятся ярмарочные домики, каток, детская горка и световой фонтан», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
В качестве украшений на улицах появятся гирлянды, световые консоли, тематические арт-объекты, стробоскопы на деревьях и гобо-проекторы с праздничной тематикой. Будут организованы тематические фотозоны.
Гобо-проекторы проецируют изображения и движущиеся картины на фасады, асфальт и другие поверхности.
На улице Кирова в Ярославле установлен новый арт-объект, который летом будет функционировать как фонтан, а зимой — как новогодняя инсталляция.
Также в регионе идет украшение домов и зданий.
Напомним, в этом году впервые сделают платными катки на центральных площадях городов. Попасть на каток на Советской площади в Ярославле, который должен открыться 27 декабря, а также катки в Ростове Великом, Рыбинске, Угличе и Переславле-Залесском можно будет за 200 рублей, для обладателей «Карты жителя Ярославской области» — 100 рублей. Дети до 12 лет будут допускаться на каток только в сопровождении взрослых. Для них вход бесплатный.