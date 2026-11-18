В Ярославле установят около 60 елок на Новый год Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области в течение ближайшей недели начнут украшать городские общественные пространства к Новому году — улицы, площади, скверы и парки. Об этом 17 ноября сообщили в правительстве региона.

«В Ярославле праздничное оформление будет установлено в 40 общественных зонах, город украсят почти 60 елок. Главная по традиции займет свое место на Советской площади. Там же появятся ярмарочные домики, каток, детская горка и световой фонтан», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

В качестве украшений на улицах появятся гирлянды, световые консоли, тематические арт-объекты, стробоскопы на деревьях и гобо-проекторы с праздничной тематикой. Будут организованы тематические фотозоны.

Гобо-проекторы проецируют изображения и движущиеся картины на фасады, асфальт и другие поверхности.

На улице Кирова в Ярославле установлен новый арт-объект, который летом будет функционировать как фонтан, а зимой — как новогодняя инсталляция.

Фонтан на улице Кирова в Ярославле Источник: Читатель 76.RU

Также в регионе идет украшение домов и зданий.