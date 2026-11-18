На площади Юности в Ярославле запретили катание на лошадях. Поправку в перечень разрешенных точек внес заммэра Андрей Данц 13 ноября.
Согласно документу, кататься верхом на животных и в повозках, запряженных ими, у ТЮЗа теперь нельзя. Раньше площадь Юности была чуть ли не самым популярным местом для деятельности такого рода.
Теперь в городе разрешена только одна точка катания — в Тверицком бору, в районе места отдыха «Карпаты». Площадь поездки не должна превышать 30 квадратных метров, а количество лошадей — не более 6 голов.
Ранее в мэрии на запрос 76.RU поясняли, что на лошадей распространяются те же законы, что и на других домашних животных. В данных случаях за выгул лошадей в неположенном месте грозит административная ответственность и штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.
«Административными комиссиями районов города Ярославля еженедельно производятся осмотры территорий с целью профилактики и пресечения нарушений в данной области. К виновным лицам применяются меры административного воздействия», — рассказывали в администрации.
Площадь Юности недавно открыли после масштабного благоустройства. У ТЮЗа появилась новая плитка, освещение, видеонаблюдение. А самое главное — детская площадка с оригинальными развлечениями и безопасным покрытием, а также светомузыкальный фонтан, оборудованный при финансовой помощи ярославского водоканала. Мы публиковали фоторепортаж, как сейчас выглядит популярное место для прогулок с детьми.
Напомним, основным подрядчиком выступало ярославское ООО «Крепыш». Поставщиками оборудования было несколько фирм. Всего, по нашим подсчетам, на обновление территории потратили около 200 миллионов рублей.
Что думают ярославцы
В комментариях под постом одного из ярославских пабликов люди начали обсуждать запрет катания верхом у ТЮЗа.
«Какая прекрасная новость! Без навоза и запахов лишних!» — порадовалась новости ярославна.
«Ну а реально, кому [экскременты] лошадиные нравятся в центре города? Лошади не виноваты, виноваты люди, которые их там водят и не убирают за ними», — согласился с предыдущим комментатором житель Ярославля.
«Лошадкам не нравится у ТЮЗа. И вообще им хочется за город, на вольные хлеба», — высказала свое мнение ярославна.
«С точки зрения безопасности — правильное решение», — считает житель города.
Некоторые из горожан расстроились, что животных больше не будет на площади Юности.
«Убирали бы анализы сразу за своими подопечными. Думаю, из-за этого запретили. А так жалко, конечно», — отметил комментатор.
«Пока дети были маленькие, с удовольствием все катались. И морковкой кормили», — отметила ярославна.
А как вы относитесь к катанию на лошадях и пони в городе?
Напомним, летом 2023 года на Стрелке лошадь перевернула карету с людьми, тогда пострадали пять человек, в том числе ребенок. Хозяйку животного тогда привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере трех тысяч рублей.