В Ярославле на площади у ТЮЗа запретили катание на лошадях Источник: Александр Куренной / 76.RU, Жесть Ярославль / Max

На площади Юности в Ярославле запретили катание на лошадях. Поправку в перечень разрешенных точек внес заммэра Андрей Данц 13 ноября.

Согласно документу, кататься верхом на животных и в повозках, запряженных ими, у ТЮЗа теперь нельзя. Раньше площадь Юности была чуть ли не самым популярным местом для деятельности такого рода.

Теперь в городе разрешена только одна точка катания — в Тверицком бору, в районе места отдыха «Карпаты». Площадь поездки не должна превышать 30 квадратных метров, а количество лошадей — не более 6 голов.

Ранее в мэрии на запрос 76.RU поясняли, что на лошадей распространяются те же законы, что и на других домашних животных. В данных случаях за выгул лошадей в неположенном месте грозит административная ответственность и штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

«Административными комиссиями районов города Ярославля еженедельно производятся осмотры территорий с целью профилактики и пресечения нарушений в данной области. К виновным лицам применяются меры административного воздействия», — рассказывали в администрации.

Площадь Юности недавно открыли после масштабного благоустройства. У ТЮЗа появилась новая плитка, освещение, видеонаблюдение. А самое главное — детская площадка с оригинальными развлечениями и безопасным покрытием, а также светомузыкальный фонтан, оборудованный при финансовой помощи ярославского водоканала. Мы публиковали фоторепортаж, как сейчас выглядит популярное место для прогулок с детьми.

Напомним, основным подрядчиком выступало ярославское ООО «Крепыш». Поставщиками оборудования было несколько фирм. Всего, по нашим подсчетам, на обновление территории потратили около 200 миллионов рублей.

Что думают ярославцы

На площади у ТЮЗа запретили кататься на лошадях Источник: Жесть Ярославль / Max Ранее жители жаловались на валяющиеся экскременты копытных Источник: Жесть Ярославль / Max

В комментариях под постом одного из ярославских пабликов люди начали обсуждать запрет катания верхом у ТЮЗа.

«Какая прекрасная новость! Без навоза и запахов лишних!» — порадовалась новости ярославна.

«Ну а реально, кому [экскременты] лошадиные нравятся в центре города? Лошади не виноваты, виноваты люди, которые их там водят и не убирают за ними», — согласился с предыдущим комментатором житель Ярославля.

«Лошадкам не нравится у ТЮЗа. И вообще им хочется за город, на вольные хлеба», — высказала свое мнение ярославна.

«С точки зрения безопасности — правильное решение», — считает житель города.

Некоторые из горожан расстроились, что животных больше не будет на площади Юности.

«Убирали бы анализы сразу за своими подопечными. Думаю, из-за этого запретили. А так жалко, конечно», — отметил комментатор.

«Пока дети были маленькие, с удовольствием все катались. И морковкой кормили», — отметила ярославна.

А как вы относитесь к катанию на лошадях и пони в городе? Мне нравится Нейтрально Я против такого Напишу свой ответ в комментариях