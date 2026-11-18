В Ярославле заканчиваются места на муниципальных кладбищах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле опять заканчиваются места на городских кладбищах. А точнее на единственном открытом для новых захоронений — Осташинском. По данным властей, мест хватит примерно на полгода. Об этом 18 ноября на заседании комиссии муниципалитета сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

«Новое кладбище нужно к середине следующего года», — добавил он.

Что с новым кладбищем?

О том, на какой стадии находится подготовка новой площадки для захоронений на улице Гагарина, рассказала директор муниципального «Агентства по строительству» Анна Семенова.

По ее словам, на данный момент на участке проведены необходимые геодезические, геологические и экологические изыскания, разработан и согласован проект санитарно-защитной зоны, разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная документация. Дальше запланирована расчистка территории, засыпка ее песчаным грунтом на высоту 1,6 метра, разделение земли на 18 секторов, между которыми должны обустроить асфальтированные проезды. Также рядом с кладбищем планируют организовать парковку на 62 места и территорию для строительства зданий, ведущих деятельность в сфере похоронных услуг.

Общая площадь территории под будущее кладбище составит 27 гектаров, эта территория рассчитана примерно на 24 тысячи захоронений. Обустройство мест для захоронений будет идти в несколько этапов. Первый этап позволит организовать места примерно для 8,3 тысячи захоронений. Этого количества, по оценке властей, хватит на 2–3 года.

Ввод первой очереди нового кладбища ждут летом 2027 года.

Ситуация с кладбищами в городе

Напомним, в Ярославле захоронения проводятся только на Осташинском кладбище. Остальные кладбища (кроме Донского и Тверицкого) открыты лишь для подзахоронений. На этом фоне власти несколько лет назад начали искать место для нового кладбища.

Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу территорию у деревни Прохоровское в Ярославском районе — примерно в 12 километрах от города. Мэр Артем Молчанов пообещал, что кладбище у Прохоровского откроется к 1 сентября 2023 года. Но этого не произошло. Власти ссылались на затянувшееся проектирование. В июне 2025 года контракт с проектировщиком расторгли. Как оказалось, расположить кладбище на отведенном участке невозможно из-за требований СанПина. На тот момент за проектирование уже было заплачено 4,8 миллиона рублей.