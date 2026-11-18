Молодому спортсмену пришлось провести операцию Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Аргентине скончался 18-летний футболист молодежного состава клуба «Эсейса» Абель Нуньес. Спортсмен получил тяжелую травму головы во время матча молодежного турнира под эгидой Ассоциации футбола Аргентины (AFA). О трагедии сообщил портал TyC Sports.

Инцидент произошел во время встречи пятого дивизиона турнира «Juveniles C» Ассоциации футбола Аргентины между «Эсейсой» и «Депортиво Мунис». Матч шестой даты Кубка Серебра проходил на стадионе клуба «Атлетико Ла Сония» в городе Хосе-С. Пас в провинции Буэнос-Айрес.

На видео, которое снято, предположительно, во время матча, вратарь «Эсейса» отразил удар по воротам, выбив мяч ближе к центру. На него одновременно побежал полузащитник Нуньес и нападающий из противоположной команды. Однако произошла трагическая случайность. Вместо удара по мячу нога соперника попала прямо в голову Нуньеса. Футболист рухнул на месте. К нему тут же подбежали медики, а стадион взвыл в его поддержку.

Видео, которое предположительно сняли во время трагического матча Источник: AllAbout Sport News / X

Существует и другая версия событий. Некоторые СМИ утверждают, что видео не относится к данному эпизоду. По их версии, Нуньес умер после того, как ему в голову прилетел мяч. Его со всей силы пнул футболист из команды соперника. В итоге спортсмен 2008 года рождения упал на газон без сознания. Врач, находившийся на поле, оказал ему первую помощь. Организаторы закончили матч досрочно. Журналист Кристиан Ромпани, находившийся на стадионе, рассказал, что он видел.

«Почти 30 лет в юношеском футболе я никогда не видел такого удара по мячу. Мяч не набрал высоту и через четыре-пять метров попал Абелю в голову. Это было похоже на нокаут. Парень упал без реакции», — сообщил изданию Infobae Кристиан Ромпани.

Нуньеса срочно госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом черепа и внутреннее кровотечение. Спортсмену провели операцию, но его состояние не улучшилось, и он скончался. Гибель футболиста подтвердили в родном клубе.

«Мы с горечью прощаемся с товарищем по команде, юношей, полным мечтаний и устремлений, который был частью нашей семьи», — говорится в заявлении «Эсейсы».

Соболезнования принес и клуб «Нуэва Эстрелья», в резервной футзальной команде которого Нуньес выступал с 2024 года. Организация отменила всю спортивную программу воскресенья, включая встречу с «Архентинос Хуниорс». Слова поддержки выразил и президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

«С глубокой скорбью мы оплакиваем кончину Абеля Нуньеса. В это трудное время я хочу выразить свои самые искренние соболезнования и огромные объятия его семье, друзьям и близким», — написал он в социальной сети X.