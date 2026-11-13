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Страна и мир Мнение «Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана

«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана

Пара пересекла автостопом Россию, Казахстан и Китай — но останавливаться на этом не планирует

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29-летний Федор и его девушка Екатерина отправились в путешествие автостопом по миру | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)29-летний Федор и его девушка Екатерина отправились в путешествие автостопом по миру | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

29-летний Федор и его девушка Екатерина отправились в путешествие автостопом по миру

Источник:

putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока большинство туристов месяцами копят на отпуск в отеле all-inclusive, влюбленные Федор и Екатерина из Екатеринбурга решили рвануть в теплые края автостопом с минимальным бюджетом. Они выдвинулись в путь 11 сентября и уже побывали в четырех странах. С какими трудностями пара столкнулась в дороге и какие необычные места успела увидеть, Федор рассказал в авторской колонке для E1.RU. Далее — от первого лица.

Фёдор ПотехинФёдор Потехин
Фёдор Потехин

путешествует автостопом по миру

Ждали попутку часами

Путешествовать хотелось всегда. Я уже бывал в других странах, но это были короткие отпуска: самолет туда — самолет обратно. А мне хотелось не просто приезжать в новые места на несколько дней, а по-настоящему проживать эти моменты, жить в путешествии, знакомиться с миром и людьми. Поэтому в какой-то момент мы решили отправиться в путешествие автостопом.

Тяжело оказалось отказываться от привычного быта. Всё-таки комфорт есть комфорт, а путешествие — это постоянная неопределенность. Ты никогда не знаешь, где окажешься вечером, как пройдет следующий день и что тебя ждет впереди.

Самые интересные моменты путешествия в одном видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Больше всего я боялся остаться без работы. Ради этой поездки мне пришлось уволиться со стабильной, хорошей работы в службе безопасности, на которой я проработал уже два года. Мы долго всё обдумывали, сомневались, взвешивали плюсы и минусы. Решение далось не сразу.

Но в итоге мы поняли, что очень хотим попробовать пожить по-другому. Ведь жизнь не бесконечна и неизвестно, сколько у нас времени, здоровья и возможностей для такого путешествия в будущем. Поэтому решили не откладывать мечту и отправиться в путь сейчас.

Специально для путешествия Федор и Екатерина купили палатку и спальные мешки

Источник:

putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Особо тщательно поездку не планировали. Просто понимали, что приближается зима и поехать хотелось в более теплые края. Мы выехали из Екатеринбурга 11 сентября. Рассматривали два основных направления: Грузию и Турцию либо Казахстан и Китай.

Но с Грузией и Турцией было сложнее выстроить дальнейший наземный маршрут. Пришлось бы либо ехать через Европу, что сейчас непросто, либо лететь самолетом в другую страну. Поэтому в итоге решили отправиться через Казахстан и Китай.

С первого раза поймать машину не получилось. Когда мы только вышли на трассу, то ждали нашего первого попутчика примерно полтора часа. Но после этого дело пошло гораздо легче.

Первая ночевка была в Троицке

Источник:

putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россию и Казахстан мы проехали без особых трудностей: машины останавливались быстро. Единственная сложность заключалась в том, что иногда мы ночевали где-нибудь далеко от дороги, и на следующий день приходилось много идти пешком с рюкзаками. То есть определенные моменты были, но именно с автостопом проблем не возникало. Как только мы добирались до трассы, машину удавалось поймать довольно быстро.

В Китае всё оказалось сложнее. Здесь мы могли ждать машину два, три, а иногда и четыре часа. Бывало, что за целый день проезжали всего 30–50 километров. К тому же в Китае есть свои особенности и ограничения, связанные с законодательством, поэтому автостопить здесь немного сложнее.

В Казахстане путешественники советуют подняться в горы | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Казахстане путешественники советуют подняться в горы

А в Китае&nbsp;— съездить на ферму панд | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А в Китае — съездить на ферму панд

Самое сложное в таком путешествии — отказаться от привычного уровня комфорта | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Самое сложное в таком путешествии — отказаться от привычного уровня комфорта

За пару месяцев пара посмотрела четыре страны | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За пару месяцев пара посмотрела четыре страны

И планирует посмотреть еще столько же | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И планирует посмотреть еще столько же

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В Казахстане путешественники советуют подняться в горы

Источник:

putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но в целом путешествовать автостопом по Китаю вполне реально. А под конец нашего маршрута всё вообще сложилось отлично! Последний день получился особенно классным: мы только выходили из одной машины, как уже останавливалась следующая. Выходим из второй — и снова практически сразу находим попутчика.

<p>Федор</p><p>Федор</p>

В общем, автостоп непредсказуемый, но именно этим он и интересен. Никогда не знаешь, как пройдет следующий день и какие люди тебе встретятся.

Федор

путешествует автостопом по миру

Нас очень впечатлил Чунцин — огромный город с населением в десятки миллионов человек. Его называют многоуровневым городом и даже сравнивают с киберпанком из-за необычной архитектуры и сложной системы дорог и переходов. Там действительно создается ощущение, будто попал в какое-то фантастическое будущее.

Еще запомнился Ланьчжоу. Вообще, в Китае интересно наблюдать, как сочетаются современные технологии и древние традиции. С одной стороны, современные города, электромобили и небоскребы, с другой — старинные храмы, культура и традиционный уклад жизни.

В Казахстане успели посмотреть на озеро Балхаш, посетить Алматы. Тем, кто любит активный отдых, в этой стране я бы рекомендовал сходить в горы. А в Астане стоит просто погулять по городу и посмотреть на его необычную современную архитектуру.

Ночи в палатке и душевые напрокат

В основном мы ночуем в палатке. Отели снимаем крайне редко — обычно только в тех случаях, когда не понимаем, где можно безопасно поставить палатку. Иногда хочется просто отдохнуть в комфортных условиях, помыться и постирать вещи, но даже с этим мы стараемся справляться без отелей. Находим места, где можно постирать одежду, душевые и другие возможности привести себя в порядок, поэтому в большинстве случаев палатки нам вполне достаточно.

Провести зиму в теплых краях было давней мечтой пары

Источник:

putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Деньги мы тратим в основном на еду, шампуни, зубные пасты и щетки. Самой затратной была подготовка. Мы приобретали снаряжение: палатки, спальные мешки, солнечные батареи, пауэрбанки, посуду и одежду. Нам предстояло преодолеть Россию и Казахстан, где в сентябре-октябре погода сложная. У нас хорошая палатка, качественные спальные мешки, есть всё необходимое для комфортного пребывания.

Невозможно точно сказать, сколько будет стоить подобное путешествие, всё зависит от вашего уровня комфорта и желания увидеть мир. Я знал человека, который проехал всю Европу без копейки в кармане. В интернете тоже встречал таких путешественников. Это всё очень индивидуально. Если задаться целью, то можно это вообще без денег делать.

«Хотелось бы объехать весь мир»

Когда мы решили отправиться в путешествие, поняли, что можно совместить сразу две мечты: путешествовать и делиться этим с другими людьми. Поэтому завели новый блог в соцсетях, где снимаем саму жизнь: дорогу, встречи с людьми и то, что происходит с нами каждый день. Мы еще начинающие блогеры и постепенно учимся лучше передавать всё, что видим и чувствуем.

В пути влюбленные знакомятся с новыми людьми | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В пути влюбленные знакомятся с новыми людьми

Узнают их культуру и обычаи | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Узнают их культуру и обычаи

Любуются природой и дикими животными | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Любуются природой и дикими животными

И показывают это в своих социальных сетях | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И показывают это в своих социальных сетях

А вы бы рискнули отправиться в Китай автостопом? | Источник: putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А вы бы рискнули отправиться в Китай автостопом?

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В пути влюбленные знакомятся с новыми людьми

Источник:

putibudd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В интернете мы чаще всего получаем поддержку. Конечно, иногда встречается хейт, но это происходит довольно редко. В основном люди, которым интересен наш контент, поддерживают нас, задают вопросы и делятся своими впечатлениями. Причем приятные комментарии оставляют не только наши подписчики, но и те, кому случайно попадаются наши видео.

Непонимание иногда возникает из-за того, что мы вегетарианцы и не едим мясо. Пока мы еще подробно не рассказывали, почему сделали такой выбор, но, возможно, в будущем снимем об этом отдельное видео. А в остальном мы очень рады, что люди следят за нашим путешествием, интересуются тем, что мы делаем, и поддерживают нас.

Сейчас мы добрались до Вьетнама и планируем задержаться здесь, чтобы насладиться солнышком и морем. Потом нас ждут Лаос, Камбоджа, Таиланд и Малайзия. Если будет на то воля божья, хотелось бы объехать весь мир.

А вы бы рискнули отправиться в путешествие автостопом?

Да, интересный опыт
Нет, люблю отдыхать с комфортом
Я домосед и никуда не выезжаю

Читайте впечатления другой путешественницы о плюсах и минусах отдыха в Турции в 2026 году. Или ироничную колонку журналиста, который впервые впервые провел отпуск в турецком отеле формата all inclusive и привез домой лишние килограммы.

Семейная пара призналась, почему они полностью разочаровались в осеннем отдыхе во Вьетнаме, а студентка подсчитала, во сколько обойдется поездка в Китай.

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