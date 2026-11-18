В Ярославской области хотят запретить продажу вейпов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области хотят полностью запретить продажу вейпов. Соответствующий проект закона внес в региональную думу губернатор Михаил Евраев. Табу будет действовать на любые вейпы, одноразовые электронные сигареты, устройства с картриджами, а также жидкости для них.

По словам главы региона, решение назрело давно, а проблема актуальна в масштабах всей страны. Инициативу поддержала Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«В последние годы уровень курения вейпов вырос более чем в три раза, а возраст детей, которые впервые пробуют никотин, снизился до 10–11 лет. Среди подростков регулярно курят электронные сигареты около 27% мальчиков и почти 24% девочек, а доля тех, кто делает это ежедневно, увеличилась в 8–10 раз по сравнению с 2019 годом. Минздрав отмечает уже сформированную зависимость, которая наносит реальный вред здоровью подрастающего поколения», — отметил Михаил Евраев.

На уровне региона мы видим рост респираторных заболеваний, бронхиальной астмы и других серьезных последствий у подростков. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Ярославская область не первая, где запрещают вейпы. Федеральный закон дал регионам право самостоятельно устанавливать ограничения на продажу, и сейчас уже около 20 субъектов страны воспользовались этой возможностью. Среди них — Вологодская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Рязанская, Смоленская, Томская и Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, а также ряд республик.

«Мы должны защитить нашу молодежь и создать условия для здорового будущего региона», — добавил губернатор.

Ограничение должно вступить в силу с марта 2027 года на пять лет.