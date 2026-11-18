Сборной России не оказалось в списке на жеребьевку Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сборная России не сможет побороться за выход на чемпионат Европы 2028 года. Это следует из письма генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса, которое отправлено всем членам УЕФА.

Жеребьевка пройдет 6 декабря в Белфасте (Северная Ирландия). В пяти корзинах, составленных после завершения группового этапа Лиги наций сезона-2026/2027, указаны 54 сборные. Российской команды среди них нет.

С помощью жребия затем составят 12 отборочных групп, по четыре или пять сборных в каждой, указано в приложении к письму. Существуют особые правила. В одну не могут попасть сборные Армении и Азербайджана, Белоруссии и Украины, Гибралтара и Испании, а команду Косова разведут со сборными Боснии и Герцеговины и Сербии.

Групповой этап отборочного турнира Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи — в марте 2028 года. Сам чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года, финал состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, РФ пропустила чемпионат Европы 2024 года и два чемпионата мира 2022, 2026 годов.