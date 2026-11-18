Советы от психолога для тех, кто мечтает встретить свою любовь после 45 лет Источник: Мария Романова / Городские медиа

После 45 жизнь не заканчивается, а иногда только по-настоящему начинается. Мы слышим это как красивую фразу, но в глубине души часто сомневаемся: а реально ли в этом возрасте встретить ту самую настоящую любовь?

Ведь к этому времени у каждого уже есть свой уклад, свои привычки, багаж прошлых отношений и длинный список «никогда больше». Кажется, что круг потенциальных партнеров сузился, а страх ошибиться стал только сильнее. Из-за этого мы нередко сами невольно превращаем свидания в собеседования, проверяя человека по длинному чек‑листу из прошлых обид. В гонке за «безопасным вариантом» теряем саму романтику.

Однако психологи уверены: способность влюбляться никуда не исчезает. Просто после 45 она более обдуманная и осторожная. Эксперт по семейным отношениям Станислав Самбурский рассказал, что мешает поверить в новую любовь и что помогает ей всё-таки случиться.

+2