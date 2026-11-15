Переехали в Москву и в шоке от цен и порядков. Откровенная колонка о том, как снять квартиру в столице с жадными риелторами

Рассказываем о личном опыте поиска квартиры Источник: Василина Березкина / MSK1.RU, Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Журналистка Василина Березкина родом из Приморского края. Недавно она переехала в столицу и решила снять квартиру на пару со своим молодым человеком. Решила — и столкнулась с суровой столичной реальностью: две недели поисков, тонна объявлений, наглые риелторы и бешеные цены. Легко ли сегодня снять квартиру в Москве (и как сделать это без комиссий), — в ее колонке для MSK1.RU.

Василина Березкина Личный сайт

Дискриминация? Да

У меня как у девушки без детей и котов, с официальной работой и максимально славянским именем никогда не было проблем со съемом квартир. Любой арендодатель хотел меня к себе. У молодого человека имя тоже русское и работа красивая. Именно он начал искать квартиры и писать хозяевам. Но почему-то почти никто ему не отвечал. Дошло до того, что он вообще прекратил поиски на «ЦИАНе» — такой глухой была стена игнора.

Я удивилась и подумала: неужели дело в том, что он молодой мужчина (а значит, разнесет квартиру в безудержных пьянках, или чего еще боятся хозяева)?

Оказалось, что да. Я написала одному из молчунов — и мне ответили за пять минут. С тех пор коммуникацию я взяла на себя. Мне отвечали почти все, а на просмотры приглашали с первой попытки.

Наслышана об убитых квартирах за бешеные деньги — но среди того, что мы искали, почти всё выглядело прилично Источник: cian.ru

С одной стороны, хозяев я тут могу понять. Стереотипы про страшные мужские берлоги не на пустом месте появились. С другой — молодой человек искал жилье для пары, можно ведь было дочитать сообщение хотя бы до этой строчки? Особенно если речь о риелторах, которым платят за то, чтобы они эти сообщения читали.

Квартиры без риелторов выглядели ничуть не хуже, чем с ними Источник: cian.ru

Риелторы: ноль пользы за большие деньги

Сколько слов мне хочется сказать о них! Но буду краткой.

Во-первых, комиссии сумасшедшие. Мы искали двухкомнатную квартиру, средняя цена — 70 тысяч в месяц. Комиссии обычно начинаются от 50% (и спокойно доходят до 100%). Комиссия + залог + цена за первый месяц = 200 тысяч единовременно за съем двухкомнатной квартиры. И из них 35–70 тысяч уходит риелтору только за то, что он:

сделал 10 фото квартиры (из них 5 — зачем-то фото унитаза с разных ракурсов);

вывесил объявление на 1–2 сайтах;

показал квартиру (которую, правда, сам видит второй раз в жизни);

принес ручку (чтобы вы подписали типовой договор).

Я тоже хотела бы носить ручку и получать за это 70 тысяч! Никакой другой пользы я в риелторах не вижу. Съемщикам риелторы врут о квартирах, лишь бы быстрее ее сдать. Хозяевам врут о съемщиках, лишь бы быстрее закрыть сделку. Никакой ответственности за итоги этой сделки никто не несет.

Все квартиры в Москве, которые нам подходили, — почти 3 тысячи вариантов Источник: cian.ru

И вот всё, что осталось после галочки «Без комиссии» Источник: cian.ru

Хотелось бы говорить о риелторах как-то менее радикально, но не знаю ни одного случая, чтобы они реально брали на себя ответственность за вещи, за которые им вроде как и платят.

Пример № 1: знакомая хозяйка квартиры сдала жилье через риелтора. Как он заверял, прекрасной и «проверенной» (что бы это ни значило) молодой семье. Вскоре они разнесли квартиру так, что даже стены пришлось красить заново. Убытков — на пару сотен тысяч, но риелтору, конечно же, невозможно предъявить претензий. Он давно растворился в воздухе.

Пример № 2: мелочный, но зато мой, личный. Мне в квартире важна духовка (люблю я печь пироги и тортики). Когда я в прошлый раз снимала себе однушку, на прямой вопрос, работает ли духовка, мне прямо ответили: «Конечно». Спойлер: ничего не работало. Два года я сидела грустная и без выпечки. Да, сама не проверила, надо было проверить. Но риелтору я, выходит, заплатила за то, чтобы он мне врал. Класс.

Еще одна квартира от собственника Источник: cian.ru

В моей жизни был только один случай, когда я отдала деньги риелтору и реально была с этим согласна. Я прилетела во Владивосток, риелтор встретил меня, погрузил чемодан в свою машину и до вечера возил по разным адресам. Одним днем мы нашли мне квартиру, и я ее сняла. Человек действительно помог и потратил на это время. И заплатила я ему за это 8 тысяч, а не 70.

Я могу предположить, что риелторы нужны на более дорогих уровнях рынка недвижимости. Продажа домов, элитное жилье, что-то подобное. Но рынок аренды обычных квартир не настолько сложный. «Профессионалы», которые ни за что ни перед кем не отвечают, на мой дилетантский взгляд, просто не нужны. Если только чтоб разгрузить хозяев, которые решили делегировать кому-то все заботы по сдаче жилья. Но не думаю, что эта услуга реально стоит таких денег.

Наши поиски

В общем, я решила искать квартиру без комиссии. Нажала соответствующую галку — и 75% квартир тут же исчезли из выдачи. К счастью, Москва такая огромная, что мне хватило и оставшихся 25%.

Сначала мы искали квартиры везде, кроме востока. Я нашла несколько вариантов, расписала на просмотр весь день. Все квартиры были без риелторов, все красивые, диалоги адекватные.

Квартира с комиссией. Рада за «суперагентов», но не от всего сердца Источник: cian.ru

Потом молодой человек сознался, что ему было бы удобнее всего жить в Одинцово — рядом с работой в Сколково. Он просто предполагал, что для меня это слишком далеко. Мне как удаленщице оказалось всё равно, так что все просмотры я отменила и перенесла поиски в Одинцово.

Там подходящих квартир было меньше — двушки с духовкой и посудомойкой стоимостью до 75 тысяч в месяц оказались редкостью. Я скрепя сердце добавила в выдачу квартиры с риелторами. И еще один день оказался расписан под просмотры с утра до ночи — нашлось десять вариантов.

В итоге мы так и не проехали по этим десяти квартирам. Подошла самая первая. И она была без риелтора! Мелочь (тысяч на 50), а приятно.

Чем эта квартира хуже тех, которые сдают через риелтора? Вопрос без ответа Источник: cian.ru

Новояз от риэлтеров

Да, риелторский язык — это отдельная песня, меня он просто поражал.

«Дом расположен внутри экологически чистого микрорайона и скрыт от проезжих дорог» — читай: «Дом стоит в полной глухомани».

«По вашему желанию собственник согласует косметический ремонт» — «Квартира жесть убитая, вам еще и самим там обои придется клеить».

«Отлично, согласовали просмотр» — в день Х квартира уже сдана кому-то другому, а об отмене просмотра меня никто не предупредил. Я об отменах с нашей стороны предупреждала всех.

«В квартире есть всё, что нужно для жизни» — ничего там нет, стены и потолок.

«Без комиссии» — по телефону уточняют, что с вас 50 тысяч.

На одно такое объявление (якобы без комиссии) я в итоге кинула жалобу в поддержку сайта — за вранье. Надеюсь, это хоть на что-то повлияло.

Выводы

Сказала бы, что я офигела от цен, но я из Владивостока. Там цены сейчас такие же. Только риелторы пока еще почему-то чуть менее жадные.

Хозяева, которые сдают квартиры через агентства (и ставят блок на одиноких съемщиков-мужчин), знайте, что мы могли вам писать, но риелтор даже не сказал вам об этом: писал парень, а до строчки «Ищем для пары» агент не дочитал.

Риелторы. Спасибо специалистам, которые сопровождают действительно сложные сделки и отвечают за их результаты. Не спасибо всем, кто пытается нажиться на типовом съеме квартиры.

Нам повезло снять прекрасную квартиру у прекрасных людей, с первого просмотра и без лишних комиссий. Залог был, его разбили на два месяца, и суммы оказались плюс-минус подъемные. Живем третий месяц, всё отлично. Этого я и желаю всем, кто тоже будет искать себе квартиру.

А вы считаете, что риелторы нужны на рынке аренды? Да. Они мне помогали, и свои деньги они отрабатывают Нет, в них и правда нет нужды Сложный вопрос