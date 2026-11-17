Жители Ярославля заметили, что не всегда слышат сирены во время атак БПЛА. Горожане говорят, что это началось с приходом холодов, когда они стали закрывать окна и балконные двери.
Жительница центрального района города Ксения рассказала, что раньше просыпалась по ночам, если срабатывала сирена.
«Летом просыпались каждый раз. А сейчас ложимся около 12 ночи и спим до 6 утра. Об атаке узнаем только утром из СМС и соцсетей. Даже как-то тревожно от того, что не слышно сирен», — рассказала она.
Ярославна Алена столкнулась с той же проблемой.
«Летом с открытыми окнами было очень слышно, просыпалась. Осенью окна на ночь все закрываю, сирен не слышу вообще. Утром вижу уведомление от РСЧС и удивляюсь. А в последний раз вообще удивительно было: только уснула и через 10 минут, оказывается, сирены были, вообще ничего не слышала. Зато выспалась», — рассказала девушка.
Еще одна ярославна — Екатерина рассказала, что вообще не слышит сирены, если спит в момент, когда они работают.
«Я слышу сирены, только если не сплю в этот момент. Тогда даже с закрытыми окнами слышно. Если же сплю, то никогда сирен не слышу. Летом с открытыми окнами спала, а о беспилотной опасности узнавала только по новостям и предупреждениям РСЧС утром», — рассказала она.
В Министерстве региональной безопасности Ярославской области 76.RU рассказали, что настройки системы оповещения населения не менялись. То есть громкость не убавляли и не прибавляли.
«Жители центрального района Ярославля стали слышать звук тише, возможно, оттого, что из-за ремонта крыши на Демидовском университете одна сирена временно отключена. По окончании ремонта ее опять подключат», — рассказали в Министерстве.
Можно ли сделать сирены громче
Власти уточнили, что есть определенные требования для систем оповещения населения, расположенных в городе.
Список требований:
Оптимальный уровень громкости. Сигнал должен отчетливо перекрывать постоянный фоновый шум, но не превышать болевой порог (120 дБА) вблизи самой установки.
Отсутствие слепых зон. Зоны звукового покрытия соседних установок должны перекрывать друг друга с учетом естественного затухания сигнала в городской застройке.
Сертифицированное оборудование. Применяемые технические средства должны входить в официальный Справочник «Технические средства оповещения».
«Используемые на территории Ярославской области системы оповещения об угрозах возникновения ЧС (электросирены С-40 и мощные акустические установки) полностью соответствуют этим требованиям. Точки их размещения определены на основе акустических расчетов так, чтобы соседние устройства компенсировали ослабление звука по мере удаления от источника», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.
Власти объяснили, что конструкция установок не предусматривает ручной регулировки громкости — они работают строго в штатных параметрах уровня звукового давления, заданных производителем.
То есть увеличить или уменьшить громкость нельзя.
А вы слышите работающие сирены?
Кстати, регулярно в городах России проводят проверку работы систем оповещения. В Ярославской области такую проводили в начале октября. В это время всему региону включают сирены и громкоговорители. Также прерываются эфиры общероссийских теле- и радиоканалов, для населения звучит сигнал «Внимание, всем!» и информационное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».