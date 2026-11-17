Ярославцы пожаловались, что не слышат сирены во время атак БПЛА Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Жители Ярославля заметили, что не всегда слышат сирены во время атак БПЛА. Горожане говорят, что это началось с приходом холодов, когда они стали закрывать окна и балконные двери.

Жительница центрального района города Ксения рассказала, что раньше просыпалась по ночам, если срабатывала сирена.

«Летом просыпались каждый раз. А сейчас ложимся около 12 ночи и спим до 6 утра. Об атаке узнаем только утром из СМС и соцсетей. Даже как-то тревожно от того, что не слышно сирен», — рассказала она.

Ярославна Алена столкнулась с той же проблемой.

«Летом с открытыми окнами было очень слышно, просыпалась. Осенью окна на ночь все закрываю, сирен не слышу вообще. Утром вижу уведомление от РСЧС и удивляюсь. А в последний раз вообще удивительно было: только уснула и через 10 минут, оказывается, сирены были, вообще ничего не слышала. Зато выспалась», — рассказала девушка.

Еще одна ярославна — Екатерина рассказала, что вообще не слышит сирены, если спит в момент, когда они работают.

«Я слышу сирены, только если не сплю в этот момент. Тогда даже с закрытыми окнами слышно. Если же сплю, то никогда сирен не слышу. Летом с открытыми окнами спала, а о беспилотной опасности узнавала только по новостям и предупреждениям РСЧС утром», — рассказала она.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области 76.RU рассказали, что настройки системы оповещения населения не менялись. То есть громкость не убавляли и не прибавляли.

«Жители центрального района Ярославля стали слышать звук тише, возможно, оттого, что из-за ремонта крыши на Демидовском университете одна сирена временно отключена. По окончании ремонта ее опять подключат», — рассказали в Министерстве.

Можно ли сделать сирены громче

Власти уточнили, что есть определенные требования для систем оповещения населения, расположенных в городе.

Список требований:

Оптимальный уровень громкости . Сигнал должен отчетливо перекрывать постоянный фоновый шум, но не превышать болевой порог (120 дБА) вблизи самой установки.



Отсутствие слепых зон . Зоны звукового покрытия соседних установок должны перекрывать друг друга с учетом естественного затухания сигнала в городской застройке.



Сертифицированное оборудование. Применяемые технические средства должны входить в официальный Справочник «Технические средства оповещения».

«Используемые на территории Ярославской области системы оповещения об угрозах возникновения ЧС (электросирены С-40 и мощные акустические установки) полностью соответствуют этим требованиям. Точки их размещения определены на основе акустических расчетов так, чтобы соседние устройства компенсировали ослабление звука по мере удаления от источника», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.

Власти объяснили, что конструкция установок не предусматривает ручной регулировки громкости — они работают строго в штатных параметрах уровня звукового давления, заданных производителем.

То есть увеличить или уменьшить громкость нельзя.

А вы слышите работающие сирены? Да, всегда Да, если окна открыты Да, если не сплю Не слышу