Канадский хоккеист вернулся в состав «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ярославский «Локомотив» подписал контракт с 35-летним канадским нападающим Байроном Фрэзом. Об этом 18 ноября сообщили в КХЛ. Соглашение будет действовать до конца сезона.

«В прошлом сезоне он провел в составе „железнодорожников“ 84 матча, набрал 34 (18+16) очка и вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ у него — 169 матчей и 75 (39+36) набранных очков», — рассказали в КХЛ.

Канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2024 году.

До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».

Он был в составе «Локомотива» оба года подряд, когда команда забирала Кубок Гагарина.

Днем ранее стало известно, что в состав «Локомотива» вернулся и другой звездный нападающий — Рихард Паник. Примечательно, что предыдущие контракты с «Локомотивом» у них с Фрэзом истекли одновременно — в мае 2026 года.