Сирота из Ярославской области не может получить квартиру Источник: Андрей Шурыгин, Артем Бауман / 76.RU

Проблема с жильем для детей-сирот годами остается одной из самых острых в Ярославской области. В очереди за квартирами от государства стоят почти две тысячи сирот региона. И за каждой цифрой официальной статистики скрыта человеческая судьба.

Андрею Шурыгину из Ростова Великого 28 лет. Он стоит в очереди за квартирой с 2016 года, когда выпустился из детского дома в поселке Петровское.

«До сих пор я живу у друга в Ростове. В 2018 году я ездил в Ярославль узнавать, какой я по счету в очереди на квартиру. Меня спросили, где я хочу жить. Тогда я ответил, что в Ярославле, потому что работал там и до сих пор работаю. С тех пор — тишина. А про компенсацию стоимости аренды за жилье мне вообще ничего не говорили», — рассказал Андрей Шурыгин.

Как рассказали в ответ на запрос 76.RU в Министерстве имущественных отношений Ярославской области, с детьми-сиротами заключается договор социального найма, когда они получают квартиры. Уже после они могут квартиру приватизировать. При распределении квадратных метров учитывается место жительства и дата возникновения права на предоставление жилого помещения.

Согласно спискам, на 1 октября 2026 года в Ярославской области не получили квартиры 1973 человека из указанной категории. Всем им уже исполнилось 23 года.

«В том числе перед Шурыгиным А.Е. — 111 человек, имеющих перед ним регистрацию по месту жительства на территории Ростовского муниципального округа и претендующих на обеспечение по норме предоставления общей площадью не менее 28 квадратных метров — 9 человек», — рассказали в Министерстве.

Предлагали квартиру в Ростове

Закупкой квартир для детей-сирот занимается Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области. Средства на это тратятся из регионального бюджета в пределах выделенных лимитов финансирования на год.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений региона, в 2025 году Андрею Шурыгину предлагали квартиру в пятиэтажке в Ростове Великом на улице Фрунзе, 73. Но из-за того, что он вовремя не подал заявление о предоставлении жилья ему в пользование, квартира досталась следующему человеку в очереди.

«Учитывая изложенное выше, сообщаем, что жилое помещение будет предоставлено Шурыгину А.Е. после приобретения имущества в собственность Ярославской области и обеспечения жильём граждан, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, у которых право на данную меру социальной поддержки возникло ранее, чем у него, а также после обеспечения жильём граждан на основании вступивших в законную силу решений судебного органа и граждан, имеющих преимущественное право в соответствии с пунктом 91 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ», — рассказали в Министерстве имущественных отношений Ярославской области.

Сирота из Ярославской области хочет получить квартиру в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сам Андрей говорит, что изначально сообщал о том, что ему необходима квартира в Ярославле. А потому варианты в Ростове не рассматривал.

«Они мне предлагали быстро выбить [квартиру] в Ростове. Насчет адреса не припоминаю, но работаю я в Ярославле, и квартира мне нужна здесь», — рассказал Андрей Шурыгин.

Вместо квартиры — деньги

Есть вариант, по которому Андрею не придется ждать своей очереди на получение квартиры. Он может получить компенсацию на покупку жилья в собственность или для полного погашения ипотеки.

Чтобы получить выплату, должен быть соблюден ряд пунктов:

Заявителю не меньше 23 лет.

Наличие документально подтвержденного (не меньше чем за год до обращения) дохода не ниже МРОТ от трудовой, предпринимательской и (или) иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. При этом доход должен обеспечивать обратившемуся и его семье среднедушевой доход в регионе.

Отсутствие задолженности по налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты Российской Федерации, за исключением сумм, в отношении которых предоставлена отсрочка или рассрочка.

Отсутствие психических заболеваний или расстройств, алкогольной или наркотической зависимости.

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования за умышленное преступление.

Отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением в агентство по вопросам семьи и детства Ярославской области. По данным правительства Ярославской области на начало марта 2026 года, сертификат рассчитан на покупку квартиры площадью 33 квадратных метра, а его сумма зависит от стоимости квадратного метра жилья, определяемой Министерством строительства и ЖКХ РФ. По данным приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ в 4 квартале 2026 года в Ярославской области этот показатель составляет 103 тысячи 789 рублей. То есть компенсация за квартиру площадью 33 квадратных метра составит 3 млн 425 тысяч 37 рублей.

Власти уточнили, что пока Андрей Шурыгин ждет квартиру, он имеет право получать компенсацию за аренду жилья.