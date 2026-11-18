Жителей Ярославской области предупредили об опасном последствии обрушившегося на регион 18 ноября снегопада.
«В период с 18:00 18 ноября до 09:00 19 ноября 2026 года местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается налипание мокрого снега», — сообщили в региональном МЧС.
По словам спасателей, возможны обрывы ЛЭП, нарушения в работе транспорта, увеличение травматизма среди людей.
В МЧС порекомендовали родителям не отпускать на улицу детей без сопровождения взрослых, воздержаться от одиночных прогулок пожилым и больным людям, всем использовать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Единый номер экстренных служб — 112.
По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 19 августа в Ярославской области ожидается -3…+2 градуса, днем: -1…+4 градуса. На дорогах местами гололедица. Ночью возможно временное установление снежного покрова. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся.