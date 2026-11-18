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В Ярославле сократили популярную электричку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле урезали маршрут в проекте «легкого метро». Это заметили пассажиры, которые им пользовались. Люди пожаловались на сокращение электричек по направлению Телищево-Филино.

«Самой востребованной утренней электричкой стала № 6917 „Телищево-Филино“ с отправлением со станции Телищево в 7:16. Пассажиры проезжали пробки на проспекте Фрунзе за три минуты и приезжали на работу вовремя. Мы были очень благодарны этому решению. Но прошел год, прошли выборы и на самой востребованной электричке в час пик сократили значительно маршрут», — сообщила одна из жительниц города в группе «Подслушано в Ярославле».

Она рассказала, что в октябре электричка периодически стала ездить до станции Ярославль-Главный. А в ноябре здесь стали заканчиваться все рейсы этого маршрута в данное время. Также отменили вечерний поезд на станциях Депо-Приволжье-Филино.

Запуск так называемого «легкого метро» в Ярославле в ноябре 2024 года анонсировал губернатор Михаил Евраев. Это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — по цене билета на автобус. В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Также в список должна была войти новая железнодорожная станция «Сокол», которую построили во Фрунзенском районе. Губернатор уточнял, что проект «легкого» находится на начальном этапе, развернуть его планировали к 2027 году.

По наблюдению автора поста, пассажиров в этих электричках всегда было много.

«На станции Депо выходило много работников РЖД, учащихся педагогического университета, работников „Всполья“. На станции „Приволжье“ был еще больший поток работников ярославских предприятий — ЯШЗ, МРСК Центра, Ярославского проектного института, больницы им. Соловьева, ТГК-2, правительственного квартала и других. Для станции Филино это вообще жизненно важная артерия, так как аналогов такого маршрута больше нет», — говорится в сообщении.

Станция «Филино» находится в Заволжском районе Ярославля. Станция «Приволжье» — в районе Республиканского проезда у ЯМЗ, оттуда пешком можно дойти до областной онкологической больницы и больницы имени Соловьева.

Почему сократили

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области подтвердили, что с 19 октября было скорректировано расписание части пригородных поездов, которые делали остановки в городе. Причина — низкая загрузка.

«На зимний график работы перешли 11 пригородных поездов. Также изменения затронули поезда, движение которых организуют только на время дачного сезона. Изменения направлены на повышение эффективности работы региональной маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения, в том числе по не востребованным у жителей маршрутам», — пояснили власти.

В министерстве добавили, что пригородный поезд № 6919 «Филино — Ярославль Главный» (тот самый, который за 15 минут довезет до центра) на участке от Ярославля-Главного до Филино был отменен в связи с низкой востребованностью. Также отметили, что эти изменения связаны с необходимостью обеспечить оборот подвижного состава.

Пользовались "легким метро" в Ярославле? Да, очень удобно Ездил(а) несколько раз Нет

В качестве альтернативы пассажирам предложили следующие поезда:

№ 6401/6402 «Нерехта-Уткино» прибытием на станции «Депо» в 07:20, «Приволжье» — в 07:29, «Филино» — в 07:39;

№ 6227/6228 «Телищево-Данилов» прибытием на станции «Депо» в 08:21, «Приволжье» — в 08:29, «Филино» — 08:40;

№ 6923/6924 «Телищево-Филино» прибытием на станции «Депо» в 09:01, «Приволжье» — в 09:08, «Филино» — в 09:19.

Поездка в черте города всё также будет аналогична проезду на автобусе, в 2026 году это 42 рубля.

«В настоящее время совместно с ОАО „РЖД“ ведется работа по улучшению маршрутной сети пригородных поездов Ярославской области. Планируется скорректировать графики движения с учетом потребностей жителей, использующих пригородный транспорт для поездок на работу и учебу в утренние и вечерние часы», — прокомментировали в Миндортрансе.