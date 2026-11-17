Цена билета на каток на Советской площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главные катки в Ярославской области сделают платными. Об этом сообщили в правительстве региона 17 ноября.

Плату введут за посещение ледовых комплексов в Ярославле, Ростове Великом, Рыбинске, Угличе и Переславле-Залесском. В остальных муниципальных округах катки будут бесплатными.

«Цена билета составит 200 рублей, однако для обладателей „Карты жителя Ярославской области“ она будет вдвое ниже — 100 рублей. Дети до 12 лет допускаются на каток только в сопровождении взрослых. Для них вход бесплатный. Без сопровождения взрослых дети старше 12 лет будут допускаться на общих основаниях. Введение платы — это необходимая регулирующая мера. Она поможет избежать чрезмерного единовременного скопления людей и гарантирует, что все желающие смогут попасть на лед, не создавая очередей и конфликтных ситуаций», — пояснила замминистра — начальник отдела формирования комфортной городской среды министерства строительства и ЖКХ Елена Дмитриевская.

Власти добавили, что оплатить катание можно будет только по безналичному расчету. Полученные средства пойдут на содержание ледовых площадок: покрытие расходов на электроэнергию, обеспечение охраны и другие нужды. Власти сослались на то, что в прошлом году такая мера была принята в Ростове Великом, где собрать удалось 10 млн рублей.

«В ряде муниципалитетов будет внедрено мобильное приложение для покупки билетов: оплатить посещение катка можно будет заранее — за два–три дня до нужной даты», — дополнили в правительстве.

Напомним, на Советской площади уже стали устанавливать каток. Он должен будет работать с 27 декабря 2026 года до 14 марта 2027 года.

Работы выполняет московское ООО ГК «Ледовый сервис». Они же монтировали каток в центре города в 2024 и 2025 годах.