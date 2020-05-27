63-летняя Галина Олейник работала на приёме в женской консультации в Переславле-Залесском Ярославской области. В начале мая она почувствовала себя плохо: температура, боль в горле. Спустя три недели женщина умерла, не приходя в сознание, в коронавирусном отделении больницы № 2 в Ярославле. Среди причин смерти: острая респираторная недостаточность, двусторонняя тотальная вирусная пневмония и уже потом — COVID-19. В официальную статистику умерших от ковида по Ярославской области её не включили.
Её дочь Анна, находившаяся рядом с матерью, рассказала, как протекала болезнь, и как работали врачи до самой смерти матери.
Москвичи приехали
Анна сама приехала из столицы с тремя детьми, заселилась в дачный дом в начале апреля, чтобы пересидеть самоизоляцию. Её мама жила в квартире в Переславле, работала.
— Я с апреля безвылазно сидела за забором маминого дома. Работа её женской консультации не прекращалась всё это время, я ей говорила — возьми отпуск. Очень большое количество беременных приехали на дачи и вставали на временную консультацию. Их никак не проверяли. Если в Москве человек находится на социальном мониторинге, в Переславле этого не было.
Вечером 3 мая накануне смены мы сидели в доме (мама приехала навестить). Мама покраснела. Она поехала на квартиру, которая у неё есть в городе, замерила температуру: 38,5 градусов.
Женщина вызвала врача на следующие сутки, ей диагностировали ОРВИ, выписали «Ингавирин», «Гриппферон» в нос, сбивать температуру. Температура не спадала следующие два дня ниже 38 градусов.
— На третий день болезни матери небольшая температура поднялась у меня, — рассказывает Анна. — Ко мне приехала та же врач, назначила то же лечение. Мы попросили назначить маме антибиотики, так как ей не становилось лучше. Не назначили.
У мамы появилась сильная потливость, все простыни были мокрые. Она постоянно говорила фразу: «Жар в лёгких».
«Ни кашля, ни потери обоняния ни у одной из нас не было».
Анна, дочь
8 мая, сбив температуру, Галина Олейник поехала делать рентген, который показал пневмонию.
— Маму отправили домой, дожидаться врача. Врач и скорая приехали к ней только после моего звонка на горячую линию в Ярославль. Тогда её увезли в Переславскую ЦРБ, — продолжает Анна. — В больнице ей становилось хуже, голос угасал с каждым днём. В майские праздники она мне позвонила и сказала: «Аня, здесь нет жаропонижающих». Я сорвалась и поехала в аптеку покупать. На тот момент я уже болела, у меня развился пиелонефрит, болели почки. Я не знала, есть ли у меня коронавирус, ездила по городу за лекарством маме и могла заразить других людей.
Состояние стабильное. Стабильно на ИВЛ.
— В больнице маме сделали КТ, анализ показал поражение лёгких на 70%. После одного из звонков мамы (13 мая), я поехала в Переславскую ЦРБ. Можно сказать, совершила хулиганство, проигнорировав пожилую охранницу, прошла в кабинет главного врача, у которого требовала изменить лечение маме, — рассказывает Анна. — Врач сказал, что лечат по инструкции, и если мы хотим перевезти маму в Ярославль лечиться, то надо писать отказ от лечения здесь и дальше действовать самим. Мы посчитали нужным отвезти её в Ярославль.
14 мая Галину Олейник на скорой увезли в COVID-отделение больницы № 2 в Ярославле.
— Единственный раз она мне позвонила, что её увозят. И по приезду туда тихим совсем голосом сказала, что у нее больше не будет телефона, ей нужны салфетки и памперсы. Я позвонила дальним родственникам и попросила отвезти это матери. На следующие сутки я сама уехала в Москву, где вызвала доктора и у меня в тот же день диагностировали коронавирус с поражением лёгких больше чем на 50% с одной стороны. Меня оставили на домашнем лечении, то есть на карантине.
Каждый день мы звонили в назначенное нам время (10 часов утра) и спрашивали о маме. Ответ был один: «Состояние стабильное». Она была на ИВЛ все эти дни.
21 мая Анне позвонил врач и сообщил о смерти матери.
— Я не могла приехать, не могла быть на похоронах и проститься с матерью. За меня всё делал муж. Свою историю я рассказала для того, чтобы предостеречь других о сложностях, с которыми мы столкнулись. Моя мама была активной и яркой женщиной, у неё не было сопутствующих заболеваний. Находясь в Москве, я чувствую себя в безопасности, но мне предстоит ещё один анализ КТ, встреча с кардиологом и нефрологом. Я иду на поправку.
Комментарий департамента здравоохранения
В этой истории семья предъявляет претензии докторам Переславля-Залесского и всему лечению, что было оказано Галине Олейник. Мы попросили комментария в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области о действиях врачей.
— 4 мая пациентка вызвала врача на дом и была осмотрена, назначено лечение. 8 мая была повторно осмотрена врачом, зафиксировавшим ухудшение состояния. В связи с этим была назначена госпитализация в Переславскую ЦРБ. В больнице в этот же день была сделана рентгенография, которая показала одностороннюю пневмонию. 10 мая на фоне сохранения температуры сделана компьютерная томография и с учетом результата диагностики скорректировано лечение, взят мазок на новую коронавирусную инфекцию. 13 мая повторно сделано КТ. После этого принято решение о переводе в отделение пульмонологии больницы № 2 Ярославля. Здесь повторно был взят анализ на коронавирусную инфекцию. 14 мая пациентка была переведена в реанимационное отделение больницы и подключена к аппарату ИВЛ. Весь комплекс лечения, рекомендованный Министерством здравоохранения, был оказан. Врачи сделали все возможное для спасения пациентки. Но, к сожалению, спасти её не удалось. Причины смерти будут выявлены в результате патологоанатомического исследования. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.