Москвичи приехали

Анна сама приехала из столицы с тремя детьми, заселилась в дачный дом в начале апреля, чтобы пересидеть самоизоляцию. Её мама жила в квартире в Переславле, работала.

— Я с апреля безвылазно сидела за забором маминого дома. Работа её женской консультации не прекращалась всё это время, я ей говорила — возьми отпуск. Очень большое количество беременных приехали на дачи и вставали на временную консультацию. Их никак не проверяли. Если в Москве человек находится на социальном мониторинге, в Переславле этого не было.

Вечером 3 мая накануне смены мы сидели в доме (мама приехала навестить). Мама покраснела. Она поехала на квартиру, которая у неё есть в городе, замерила температуру: 38,5 градусов.

Женщина вызвала врача на следующие сутки, ей диагностировали ОРВИ, выписали «Ингавирин», «Гриппферон» в нос, сбивать температуру. Температура не спадала следующие два дня ниже 38 градусов.

— На третий день болезни матери небольшая температура поднялась у меня, — рассказывает Анна. — Ко мне приехала та же врач, назначила то же лечение. Мы попросили назначить маме антибиотики, так как ей не становилось лучше. Не назначили.