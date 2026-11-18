Источник: Городские медиа

С начала ноября не утихает скандал вокруг уже бывшего главы компании Nvidia из-за его романа на стороне. Акции компании, основанной Дженсеном Хуангом, падают, а сам он, отдав Nvidia 33 года своей жизни, остался не у дел.

Скандал разгорелся в начале ноября, когда Дженсена заподозрили в супружеской неверности. 8 числа он публично признался в этом и извинился и перед семьей, и перед сотрудниками компании, но на этом всё не закончилось. По сообщениям американских СМИ, спецслужбы США заподозрили его пассию — Элис Хуанг — в шпионаже на китайскую разведку. Элис — бывшая руководительница сингапурской Megaspeed — была якобы завербована, чтобы повлиять на главу Nvidia и побудить его добиться разрешения на поставки своих передовых чипов в КНР. Кроме того, американские СМИ сообщили еще о двух романах Хуанга с сотрудницами Nvidia.

12 ноября совет директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга. Основатель компании остался без своего детища, кроме того, из-за падения акций на фоне скандала, по данным Forbes, его состояние уменьшилось примерно на 62 миллиарда долларов. В результате Хуанг он выбыл из списка десяти самых богатых людей мира и теперь его состояние оценивается примерно в 145 миллиардов долларов. Но и оно может сократиться вдвое, если его супруга, которая была с ним еще до основания Nvidia, решит развестись.