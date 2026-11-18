Прогноз погоды в Ярославле на 19 ноября Источник: читатель 76.RU

Москву и Подмосковье с утра 18 ноября заваливает снегом, столицу сковали пробки, а «Автодор» просит водителей с летней резиной не выезжать на дороги. Ждать ли Ярославлю непогоды в ближайшие сутки? Ответ дали в Ярославском ЦГМС. Спойлер: нас тоже затронет.

— Нас ждет прохождение фронта окклюзии. Это фронт по типу теплого: при обострении воздушных масс дает более интенсивные осадки . Однако в Ярославской области ожидаются местами небольшие умеренные осадки в виде снега или мокрого снега, ночью он продолжится, — отметила Анастасия, синоптик ярославского ЦГМС.

По данным специалиста, снег может укрыть собой Ярославль ближайшей ночью. Но он не задержится из-за того, что температура воздуха днем выше нормы для второй половины ноября.

«Ночью возможно временное установление снежного покрова, гололедица в первой половине ночи, так как будет слабый минус — от 1 до 2 градусов. Днем 19 ноября будут положительные температуры, из-за чего снежный покров не задержится», — добавили в ярославском ЦГМС.

Прогноз погоды в Ярославле на 19 и 20 ноября:

19 ноября, четверг: небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью -3…+2, днем -1…+4, ветер юго-восточный.