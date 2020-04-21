Смерть близкого человека — это всегда трагедия для родных и близких. Департамент здравоохранения и редакция 76.RU выражают соболезнования родным и близким умершей.



По официальной информации, в Ярославской области ещё ни один человек не умер от коронавируса. С начала эпидемии им заболели 187 человек, 17 уже полностью поправились. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

