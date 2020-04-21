В Ярославле умерла 47-летняя процедурная медицинская сестра из офиса врача общей практики на Нижнем посёлке.
— Медучреждение закрыли на карантин, — сообщил знакомый погибшей. — Посмертно подтверждено наличие коронавируса.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области, женщина умерла не из-за коронавируса:
— Погибшая действительно скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у неё был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Это исследование обязательно для всех медиков, имеющих признаки респираторных заболеваний. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат. В связи с этим офис был закрыт, контактные лица взяты под контроль.
Смерть близкого человека — это всегда трагедия для родных и близких. Департамент здравоохранения и редакция 76.RU выражают соболезнования родным и близким умершей.
По официальной информации, в Ярославской области ещё ни один человек не умер от коронавируса. С начала эпидемии им заболели 187 человек, 17 уже полностью поправились. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.