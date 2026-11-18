Уровень интеллекта не измеряется одной цифрой в тесте на IQ. Можно блестяще разбираться в одной теме и совершенно теряться, когда разговор заходит о чем-то другом. Ведь кругозор — штука коварная: никогда не знаешь, где именно пробел в знаниях даст о себе знать. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в самых разных областях жизни. Уверены, некоторые вопросы станут для вас настоящим открытием!
В романе «Двенадцать стульев» автор писал: «Окна редакции выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженный физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях».
Что называли трусиками?
Штаны
Треники
Бриджи
Шорты
Какой богине циклопы изготовили лук и стрелы для охоты, а бог Пан подарил тринадцать псов?
Артемида
Афина
Гера
Афродита
В какой из стран крупное поместье именуется фазендой?
Монголия
Бразилия
Иордания
Танзания
Какое из этих течений омывает берега Северной Америки?
Гвинейское
Фолклендское
Мозамбикское
Лабрадорское
Сколько граней у куба?
Шесть
Восемь
Четыре
Десять
Какой морской узел обязан своим названием кошкам?
Мурлыка
Кошачий коготь
Кошачья лапка
Кошкин хвост
«Мороз, Красный нос», «В окопах Сталинграда», «Приключение капитана Врунгеля» — что общего у этих произведений?
Они написаны в один год
Их авторы носили одинаковую фамилию
Их главных героев одинакого зовут
Они были некоторое время запрещены
Кого из персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» (0+) озвучила Мария Виноградова?
Кота Матроскина
Пса Шарика
Дядю Федора
Маму Дяди Федора
Какой из этих танцев является фрагментом балета Чайковского «Лебединое озеро»?
Китайский
Неаполитанский
Молдавский
Арабский
Что было по пояс герою песни «На дальней станции сойду»?
Пшеница
Трава
Рожь
Река