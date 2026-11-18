Уровень интеллекта не измеряется одной цифрой в тесте на IQ. Можно блестяще разбираться в одной теме и совершенно теряться, когда разговор заходит о чем-то другом. Ведь кругозор — штука коварная: никогда не знаешь, где именно пробел в знаниях даст о себе знать. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в самых разных областях жизни. Уверены, некоторые вопросы станут для вас настоящим открытием!