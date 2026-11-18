Сейчас в тренде как короткие выезды на выходные, так и более насыщенные многодневные путешествия Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Зимний Алтай — это место, где время словно замирает, уступая первозданной тишине и величию заснеженных гор. В этот сезон регион преображается: здесь нет суеты, только бескрайние белые просторы и воздух, от которого кружится голова. Эксперты туриндустрии поделились с NGS22.RU вариантами, как провести новогодние каникулы на Алтае: сколько стоят походы и экскурсии, есть ли еще места в отелях и во сколько обойдется проживание.

Зимние походы без привычного сервиса

Инструктор-проводник с 25-летним стажем Вадим Резник предлагает три зимних маршрута разной сложности.

В середине декабря гид отправляется в поход к знаменитым Каракольским озерам . Это 9-километровый маршрут на туристических лыжах (снаряжение предоставляется, а новичков обучат азам). Стоимость участия — 23 тысячи рублей.

— Этот поход — фрирайд-мечта для тех, кто понимает, что лучший склон — нетронутый, — уточняет он.

Ночевки запланированы в теплых домиках с печкой, где можно будет отогреться после насыщенного дня.

— Участников ждет перевал Багаташ с панорамными видами, заснеженные «жемчужины» Алтая и полное погружение в атмосферу свободы. Если вы чувствуете, что офисные будни пора сменить на хруст снега под лыжами, а гул города — на тишину тайги, это тот самый формат.

Еще один из самых популярных маршрутов этой зимы — трехдневный поход на гору Салоп , стоимостью также 23 тысячи рублей.

— Идеальный формат «побега» из города: всего три дня, но впечатлений хватит на полноценный отпуск. Салоп — гора с характером и легендами. Говорят, она напоминает спящего дракона, а с вершины открывается такой вид на Турочакскую землю, что дух захватывает.

Это доступный поход, который под силу даже новичкам, но при этом требует бодрости духа и готовности немного поработать ногами.

— Вечера у реки Бии, уютная база, новые знакомства и тот самый походный дух, который невозможно имитировать в отеле. Выезд из Барнаула, штурм вершины, поиск легендарного озера на пике и возвращение домой с «батарейкой», заряженной на 100 процентов. В эту сумму уже включен трансфер из Барнаула, проживание на базе, общественное снаряжение и продукты.

Для тех, кто планирует встретить Новый год в горах, есть более сложная альтернатива — долина Актру с 2 по 10 января . Эксперт отметил, что зимние планы пришлось скорректировать из-за активности медведей, и гиды переключились на Актру вместо другого популярного маршрута. Стоимость участия — около 40 тысяч рублей.

Как подготовиться к походам

Это идеальный формат «побега» из города Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Гид отмечает: его походы далеки от привычного «клиентского сервиса» и требуют грамотного подхода к экипировке.

— Главный секрет — многослойность. Не пытайтесь надеть одну толстую куртку: вам нужно чередовать слои в зависимости от активности. Также понадобится качественное термобелье (верх и низ), которое отводит влагу. Самое главное — защитить ноги: в поход советую брать трекинговые ботинки, бахилы с галошами (для защиты от снега), теплые носки, не пережимающие стопу, и сменную обувь для отдыха в домике. Важные мелочи — рюкзак от 60 литров, накидка от влаги, балаклава, лыжная маска или очки, термос, налобный фонарь и личная аптечка.

Экскурсии на Алтае

Если лыжные походы кажутся чем-то экстремальным, рассмотрите экскурсионные программы. Эксперт туркомпании «Ангел. Тур» Любовь Стародубцева отмечает, что сейчас в тренде как короткие выезды на выходные, так и более насыщенные многодневные путешествия.

— Для тех, кто хочет сменить обстановку без длительных сборов, есть масса вариантов в пределах 3–4 тысяч рублей . В эту стоимость обычно входит трансфер и сопровождение гида. Дополнительно оплачиваются только питание, баня и входные билеты. Все группы — до 20 человек.

Например, начиная с ноября можно отправиться в поездки в Белокуриху-2 с ее знаменитым серпантином и арт-объектами, посещением «Андреевской слободы» или музея шоколада. Еще зимой на Алтае можно посетить питомники хаски и северных оленей , которые располагаются на возвышенностях, поэтому до вольеров нужно будет пройти пешком около 300 метров в гору.

Также можно посетить знаменитое Лебединое озеро , где птицы остаются на зимовку. Экскурсия обычно включает посещение смотровой площадки на базе «Белый стан». В стандартную программу входят прогулка по терренкуру до старой мельницы, подъем на гору Церковку на канатной дороге и прогулка по курортной зоне.

Еще один популярный маршрут — Голубые озера , который объединяют с подъемом на канатной дороге в Манжероке. До самих озер, по словам гидов, добираются на УАЗах через село Аскат. В расширенную программу также входят остров Патмос и музей истории строительства храма (при условии, что он будет открыт для посещения).

Если хочется уехать подальше и подольше, туроператоры также предлагают Телецкое озеро или Чемал , цена вопроса от 14 000 до 20 000 рублей.

Во сколько обойдется проживание на Алтае

По словам турагентов, номера в популярных отелях на Алтае на новогодние праздники уже забронированы процентов на 40. Стоимость отдыха начинается от 20 тысяч рублей за двоих за три ночи (в более комфортных комплексах — от 50 тысяч).