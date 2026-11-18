Стали известны подробности убийства 28-летней Анастасии, убитой своим бывшим Источник: соцсети

Близкие 28-летней Анастасии, которую зверски убил бывший парень, рассказали, что 38-летний Дмитрий преследовал ее и угрожал давно. Знакомая Насти из Турции, где та прожила несколько лет, поделилась с MSK1.RU, что еще осенью 2025 года жаловалась ей на навязчивого ухажера.

«Перед вылетом из Антальи она была в достаточно подавленном депрессивном состоянии, часто плакала. Она тогда рассталась со своим молодым человеком и достаточно тяжело переносила это. Единственное, что я помню, еще год назад этот ублюдок, который всё совершил, пытался ей угрожать, взломать страницу в соцсетях. Но я не помню подробностей, она вскользь об этом упоминала», — рассказала в беседе с MSK1.RU Кристина, бьюти-мастер по перманентному макияжу, к которой ходила Настя, когда жила в Турции.

При этом подробностями прошлых отношений Анастасия почти ни с кем не делилась. Даже ее нынешний молодой человек Адиль, с которым она встречалась около двух месяцев до трагедии, не знал о возможных угрозах со стороны Дмитрия.

Как рассказал MSK1.RU сам Адиль, теперь он переживает, что не смог защитить любимую. Он уверен: если бы девушка рассказала ему о бывшем возлюбленном, он бы не оставил ситуацию без внимания и трагедии можно было бы избежать.

Настя мало с кем делилась своими проблемами Источник: соцсети Анастасии

Близкая подруга Насти Лера рассказала MSK1.RU, что виделась с Настей за несколько недель до трагедии. Тогда она заметила, что ее бывший парень слишком навязчиво ей звонит и не дает покоя.

Мне еще тогда показалось, что это всё ненормально, что он следит, присылает цветы постоянно и ищет встречи… Я просила ее поскорее переехать из этой квартиры, было очень страшно за нее. Лера близкая подруга Анастасии

«Не над тем издевалась»

Последний раз Анастасия с Адилем виделась за день до убийства.

«В четверг мы ходили в кино. В пятницу, 13 ноября, утром я уехал на работу. Ничего не предвещало беды. На следующий день она весь день не отвечала на звонки и сообщения. Я начал переживать. Как узнал, сразу поехал к ней, но было поздно», — рассказывает возлюбленный девушки.

Вечером 14 ноября в соцсетях Анастасии появилась фотография с подписью: «Не над тем издевалась и поплатилась. Прощайте».

Фото окровавленного тела было опубликовано в мессенджерах и соцсетях Анастасии Источник: соцсети Анастасии

Увидев публикацию и не сумев связаться с Настей, ее друзья вызвали полицию и выехали к ней домой.

Адиль был среди тех, кто приехал к квартире. К тому времени там уже находились сотрудники полиции. По словам молодого человека, внутрь его не пустили.

«Я один из первых приехал на место происшествия. Полицию вызвала подруга, которая чуть раньше приехала. Меня на пороге полицейский развернул. Но я всё видел. И всё понял», — делится Адиль.

«Ненавистник женщин»: что известно об убийце

Дмитрий активно вел соцсети про свою работу мастером лазерной эпиляции Источник: соцсети Дмитрия

38-летний Дмитрий работал мастером лазерной эпиляции для мужчин. Он вел рабочие страницы в соцсетях, где рассказывал об особенностях своей профессии, публиковал фотографии и видео процедур.

14 ноября он приехал к Насте домой и убил ее. Тело девушки нашли с ножевыми ранениями. После этого Дмитрий пошел в стрелковый клуб в центре Москвы и пытался покончить с собой. Его госпитализировали, позже он умер.

Дмитрий работал мастером по лазерной эпиляции Источник: соцсети салона по лазерной эпиляции, где работал Дмитрий

До этого на рабочих страницах Дмитрия уже появлялись претензии к его высказываниям о женщинах. Так, в 2024 году один из пользователей оставил комментарий под публикациями студии лазерной эпиляции, обвинив мастера в женоненавистнических высказываниях.

«Канал ведет ненавистник женщин, мечтающий, когда его мать умрет, получить наследство. Именно такие комментарии оставлял данный депилятор под постом о том, как две девочки сбили бабушку на электросамокате», — написал пользователь.

По факту убийства 28-летней москвички столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Чем занималась Настя

Последние месяцы Настя жила в Москве Источник: соцсети Анастасии

Настя родилась в Подмосковье в обычной семье. Друзья отмечали, что родители девушки не выделялись материальным достатком, но она всегда стремилась к большему и лучшему. В 2021 году Настя переехала из Москвы в Турцию.

В соцсетях девушка часто публиковала фотографии на фоне моря, из ресторанов и с прогулок. Там она освоила бьюти-сферу: сначала сама занималась ламинированием бровей и ресниц, а позже начала обучать этому других девушек.

Сначала Настя сама занималась наращиванием ресниц и оформлением бровей, а позже начала обучать этому других девушек Источник: рабочая страница убитой Анастасии

Летом 2026 года Анастасия вернулась в Москву. Судя по ее личным соцсетям, после переезда она начала заниматься продажей волос для наращивания.

«На нее можно было положиться»

О характере Анастасии MSK1.RU рассказал ее бывший молодой человек, с которым они встречались еще в 2013 году. Несмотря на расставание, им удалось сохранить хорошие отношения. Они могли месяцами не общаться, но при этом всегда находили темы для разговоров. Последний раз они созванивались примерно за полгода до гибели девушки.

«Настя была добрейшей души человек. Всегда могла прийти на помощь, поддержать, дать совет. Никогда не обижалась по пустякам. На нее можно было положиться. Она была очень красивой — нежной, доброй, утонченной», — вспоминает Дмитрий.

Девушка вела активную социальную жизнь: занималась спортом, гуляла с подружками и любила путешествовать. Источник: соцсети Анастасии

По его словам, Анастасия всегда старалась самостоятельно устраивать свою жизнь.

«Она из небогатой далекой семьи, всё пыталась сама. Многие на ее месте вели бы деструктивный образ жизни. А она не побоялась, пробовала и переезжать, и одна путешествовать, и занималась любым делом, и даже пробовала пожить в другой стране. В какой-то степени она пробивная была», — рассказал собеседник MSK1.RU.

Не выдают тело

Мама погибшей Анастасии Людмила рассказала MSK1.RU, что им пока не выдают тело дочери. После насильственной смерти необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, поэтому родственники ждут, когда можно будет заняться организацией похорон.

На вопрос о своем состоянии Людмила ответила коротко: «Нормально, более-менее держусь». Друзья Насти организовали сбор средств, чтобы поддержать ее родных.