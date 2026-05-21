Что будет с «Яргорэлектротрансом» после завершения трамвайной модернизации

Дороги и транспорт Трамвайная концессия

О судьбе городского транспортного предприятия рассказал мэр

«Яргорэлектротранс» должен продолжить работать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета 20 мая рассказал о судьбе муниципального предприятия «Яргорэлектротранс». Вопрос о том, чего ждать предприятию после трамвайной модернизации по концессионному соглашению с компанией «Мовиста», задала депутат Евгения Овод.

«„Яргэт» показывает хорошие результаты. Еще 2-3 года назад предприятие работало с огромным убытком. Сейчас оно показывает прибыль. Мы сохраняем троллейбусы. Поэтому предприятие было, есть и будет», — сообщил мэр.

Он добавил, что в течение 2026 года планируется обновление парка троллейбусов и сохранение троллейбусной контактной сети.

«„Яргэт» продолжит существование как успешное предприятиие», — констатировал Артем Молчанов.

Напомним, в октябре 2025 года экс-директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог говорил о возможных сокращениях на предприятии. Причиной он назвал сокращение трамвайного движения.

Кратко о трамвайной концессии

Компания «Мовиста Регионы Ярославль» заключила концессионное соглашение с региональным правительством. Договор предполагает, что частник должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от его деятельности.

Разбирать путепровод у «Лакокраски», по которому ездили трамваи, начали в марте 2026 года

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Работы начались в 2023 году. Сперва трамвайные пути начали менять в Дзержинском районе. С 1 октября 2025 года в Ярославле стартовал новый этап — работы в центральной части города и на Пятерке.

Из-за ремонта временно отменили три трамвайных маршрута, а один укоротили. В этом тексте мы рассказывали, как поменялась работа трамваев на время работ на путях.

В июне 2025 года генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин заявил, что полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027-го.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
