«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы

На искусственный интеллект нередко перекладывают ответственность за выполнение домашних заданий Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Правда, большинство детей и без специальных занятий знакомы с возможностями новой технологии.

Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер поговорила с учительницей русского языка Анной (имя изменено). Как современные школьники используют ИИ и почему это плохо сказывается на качестве образования, читайте в авторской колонке педагога.

Далее — от первого лица.

Анна

«Загружают в чаты вообще всё»

Искусственный интеллект современные школьники используют очень часто. Исключение — дети, которых родители ограничивают в посещении интернета. Если раньше к ИИ обращались только для объемных и сложных заданий типа сочинений, то сейчас динамика неутешительная. Ученикам настолько лень, что они загружают в различные чаты вообще всё — ИИ за них и вставляет пропущенные буквы, и расставляет знаки препинания.

Ученики даже не пытаются включить голову, достать какие-то знания, что-то повторить. Им проще сфотографировать и через две минуты получить готовый ответ. Это крайне печально.

В сочинениях сгенерированный текст всегда очень заметен. Учитель понимает, какой словарный запас у школьника, слышит, как он общается. Когда в сочинении видишь какие-то навороченные термины, сложные по структуре предложения, становится очевидно, что человек не сам писал. Если потом спросить, что значит какое-нибудь необычное слово в тексте, ребенок даже не сможет объяснить: списал бездумно.

«Школьники разучились составлять предложения»

Без помощи ИИ многие дети не могут написать сочинение и сделать другие задания Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На систему образования искусственный интеллект повлиял негативно. Люди делегируют ему все задачи, очень расслабились. Детям, конечно, проще: стало больше времени для прогулок, можно не так сильно переживать из-за домашних заданий. Но не забывайте, куда это ведет. Школьники разучились составлять предложения, тексты, грамотно и красиво формулировать мысли.

Бывает, просишь написать ответ на вопрос по литературе. Дети пишут по пунктам: первое, второе, третье. Говоришь, что нужен связный текст, а не обрывочные фразы. Но даже пять предложений соединить — сложно для них. Привыкли отвечать как ИИ.

Влияние новых технологий заметно и на устном экзамене по русскому языку. Современные дети часто не могут что-то связно рассказать. Единственное, что спасает, — шаблонные фразы. Многие не пытаются сказать что-то от себя. Учитель, когда их готовил, наверное, от отчаяния дал образцы, штампы. И школьники по максимуму их используют. Нужно сказать 10 предложений. Из этих 10 половина — штампы ни о чем.

Недавно на ОГЭ обсуждала эту тему с учителем из другой школы. Она сказала, что собирается уходить после всех этих экзаменов. Смысла оставаться не видит. Родители требуют, чтобы домашние задания проверялись как можно чаще. Но зачем это делать, если педагог получает списанные работы? Ребенок не приложил вообще никаких усилий.

Жаль время и здоровье учителя. Очень сильно болят глаза, портится зрение, когда сидишь часами за проверкой тетрадей. А в итоге читаешь сгенерированный текст. Это большая боль для преподавателя. В неправильных руках ничего хорошего в искусственном интеллекте нет.

«Не хотят прилагать усилий»

Введение нового профиля — дополнительная нагрузка на педагогов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Если говорить об изучении искусственного интеллекта в школах, я не вижу в этом большой необходимости. Сейчас дети используют ИИ для выполнения домашних заданий или создания каких-нибудь картинок, мемов. На первый взгляд, вообще непонятно, чему на таких занятиях будут учить. К тому же на педагогов ляжет дополнительная нагрузка.

Польза может быть только для тех школьников, которые планируют связать жизнь с IT. Искусственный интеллект — полезный инструмент, но только в правильных руках. Он развивается у нас на глазах.

Чтобы общество двигалось вперед, нужны образованные люди, а не те, кто просто сдает сгенерированные ответы на задания преподавателям. С появлением ИИ интерес к знаниям совершенно пропал. Можно даже не слушать учителя на уроке — дома напишешь запрос в чат, и всё готово.

Я не ханжа ни в коем случае. Списывания были всегда, во все времена. Просто раньше списывали у одноклассников, потом появился интернет. Но сейчас как будто совсем разленились дети. Мы всё равно рассчитывали на себя. Вдруг не из методички учитель взял задание, а придумал сам? Тогда ответ в интернете не найдешь. А ИИ может сделать всё. Не хочет вообще прилагать никакие усилия ученик.

«Пусть ИИ забирает рутинную работу»

Искусственный интеллект в школе, на мой взгляд, можно использовать иначе — делегировать ему некоторые учительские обязанности. Было бы здорово, если бы ИИ мог нам составлять какие-то огромные таблицы, отчеты — это бессмысленная трата времени педагога. Но пока мы не можем это доверять каким-то программам, приходится делать самостоятельно.

В этом направлении надо думать. Пусть ИИ забирает рутинную работу, которая не дает спокойно преподавать.