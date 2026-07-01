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Образование «Нужно обуздать свою фантазию»: советы пересдающим ЕГЭ от учителя года из Ярославля

«Нужно обуздать свою фантазию»: советы пересдающим ЕГЭ от учителя года из Ярославля

Эти правила актуальны для любого типа экзамена

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Учитель из Ярославля дала советы для подготовки к любым экзаменам | Источник: Александр Куренной / 76.RU Учитель из Ярославля дала советы для подготовки к любым экзаменам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Учитель из Ярославля дала советы для подготовки к любым экзаменам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Основная пора ЕГЭ закончилась, но не всем повезло. Пока одни радуются результатам в сто баллов, другие — готовятся к пересдаче. Под нее зарезервированы дни 8 и 9 июля.

У вас ещё есть время собраться и сделать это снова. За советом о том, как сдать экзамен, мы обратились к учителю года муниципального этапа 2026 года Светлане Крупновой.

Светлана Викторовна преподает литературу в гимназии № 3 на улице Саукова в Ярославле. Имеет высшую категорию и стаж работы около двадцати лет. Зимой она принимала участие в конкурсе «Учитель года», где смогла добиться высоких результатов. Несмотря на это, приоритетом был не свой успех, а удачная сдача экзаменов её выпускниками.

В этом году впервые у учителя появился выпускник, сумевший набрать максимум на экзамене:

«Один из учеников показал замечательный результат: набрал сто баллов на ЕГЭ по литературе» — поделилась Светлана Викторовна. «Несколько лет ребятам не хватало считанных баллов: много учеников, которые были около этого результата, совсем рядышком. Одного-двух-трёх-четырёх (первичных) баллов не хватало».

Как снизить тревогу перед экзаменом

Педагог считает, что первично нужны «крепкие знания». Но проблема, зачастую, не в них, а в стрессе.

Советы учителя на этот счет:

  • Ребёнок должен знать процедуру проведения экзамена: «Нужно, чтобы он (ученик) элементарно бланки видел и знал, как их заполнять. Чтобы понимал, из каких заданий состоит тот или иной ЕГЭ».

  • «Чем больше пробников, тем увереннее будет чувствовать себя ребёнок на самом экзамене».

  • За день до экзамена нужно «провести ревизию своих знаний» и с вечера подготовить всё, что планируете взять на экзамен.

  • «Выспаться перед экзаменом обязательно». А также хорошо позавтракать, одеться по погоде, взять с собой бутылку воды и, по желанию, что-то небольшое на перекус.

  • Внимательно читать задания. Чтобы избежать проблем, стоит выделять в заданиях ключевые слова, не спешить с ответом и несколько раз перечитывать формулировку.

Важно помнить, что времени не так много, всегда есть вероятность не успеть выполнить все задания или перенести записи с черновика в чистовик.

<p>Светлана Крупнова</p><p>Светлана Крупнова</p>

Нужно обуздать свою фантазию, обуздать своё видение и стараться всё-таки войти в русло ЕГЭ

Светлана Крупнова

Учитель года 2026 муниципального этапа в Ярославле

ЕГЭ — не место для экспериментов

«Каждый год встречаются творческие ученики, думающие широко и как-то по-своему. Однако, ЕГЭ — это шаблон, где нужно структурировано выражать свои мысли. Художественные особенности надо оставить на конкурсы или, например, на олимпиады — это как раз то место, где требуются творческие способности», — подчеркнула учитель Светлана Крупнова.

Преподаватели тоже готовятся к экзаменам

Педагог рассказала, что преподавателям тоже нужно готовиться перед ЕГЭ.

«Есть специальное тестирование, достаточно объёмное, которое каждый организатор в аудитории заранее должен пройти. Мы обязаны знать, как заполнять бланки, как поступать в различных ситуациях „…“ этот тест достаточно трудоёмкий, содержит не только вопросы, но и симуляции различных ситуаций. Всё это позволяет полноценно погрузиться в процедуру проведения экзамена», — поделилась учитель литературы Светлана Крупнова.

При этом в практике Светланы Викторовны нестандартных ситуаций было немного. Но один случай ей все-таки запомнился.

«Я была организатором на устном экзамене по английскому языку, началась гроза. Было шумно, дождь барабанил по подоконнику. „…“ ребята записывают ответы, на гарнитуру „…“ я переживала: запишется ли (ответ), не будет ли посторонних шумов. Когда ученик стал прослушивать свой ответ, оказалось, что ответ просто не слышно». Однако всё обошлось хорошо: выпускнику предоставили возможность пересдать за другим компьютером. Получается, гроза повлияла на экзамен, — рассказала учитель.

В конце педагог обратился к выпускникам:

«Я бы пожелала уверенности в себе, в своих знаниях, бодрости духа, хороших вариантов, от этого тоже многое зависит. Всем удачи и поступить туда, куда мечтается», — завершила Светлана Викторовна.

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