«Нужно обуздать свою фантазию»: советы пересдающим ЕГЭ от учителя года из Ярославля

Учитель из Ярославля дала советы для подготовки к любым экзаменам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Основная пора ЕГЭ закончилась, но не всем повезло. Пока одни радуются результатам в сто баллов, другие — готовятся к пересдаче. Под нее зарезервированы дни 8 и 9 июля.

У вас ещё есть время собраться и сделать это снова. За советом о том, как сдать экзамен, мы обратились к учителю года муниципального этапа 2026 года Светлане Крупновой.

Светлана Викторовна преподает литературу в гимназии № 3 на улице Саукова в Ярославле. Имеет высшую категорию и стаж работы около двадцати лет. Зимой она принимала участие в конкурсе «Учитель года», где смогла добиться высоких результатов. Несмотря на это, приоритетом был не свой успех, а удачная сдача экзаменов её выпускниками.

В этом году впервые у учителя появился выпускник, сумевший набрать максимум на экзамене:

«Один из учеников показал замечательный результат: набрал сто баллов на ЕГЭ по литературе» — поделилась Светлана Викторовна. «Несколько лет ребятам не хватало считанных баллов: много учеников, которые были около этого результата, совсем рядышком. Одного-двух-трёх-четырёх (первичных) баллов не хватало».

Как снизить тревогу перед экзаменом

Педагог считает, что первично нужны «крепкие знания». Но проблема, зачастую, не в них, а в стрессе.

Советы учителя на этот счет:

Ребёнок должен знать процедуру проведения экзамена: «Нужно, чтобы он (ученик) элементарно бланки видел и знал, как их заполнять. Чтобы понимал, из каких заданий состоит тот или иной ЕГЭ».

«Чем больше пробников, тем увереннее будет чувствовать себя ребёнок на самом экзамене».

За день до экзамена нужно «провести ревизию своих знаний» и с вечера подготовить всё, что планируете взять на экзамен.

«Выспаться перед экзаменом обязательно». А также хорошо позавтракать, одеться по погоде, взять с собой бутылку воды и, по желанию, что-то небольшое на перекус.

Внимательно читать задания. Чтобы избежать проблем, стоит выделять в заданиях ключевые слова, не спешить с ответом и несколько раз перечитывать формулировку.

Важно помнить, что времени не так много, всегда есть вероятность не успеть выполнить все задания или перенести записи с черновика в чистовик.

Нужно обуздать свою фантазию, обуздать своё видение и стараться всё-таки войти в русло ЕГЭ Светлана Крупнова Учитель года 2026 муниципального этапа в Ярославле

ЕГЭ — не место для экспериментов

«Каждый год встречаются творческие ученики, думающие широко и как-то по-своему. Однако, ЕГЭ — это шаблон, где нужно структурировано выражать свои мысли. Художественные особенности надо оставить на конкурсы или, например, на олимпиады — это как раз то место, где требуются творческие способности», — подчеркнула учитель Светлана Крупнова.

Преподаватели тоже готовятся к экзаменам

Педагог рассказала, что преподавателям тоже нужно готовиться перед ЕГЭ.

«Есть специальное тестирование, достаточно объёмное, которое каждый организатор в аудитории заранее должен пройти. Мы обязаны знать, как заполнять бланки, как поступать в различных ситуациях „…“ этот тест достаточно трудоёмкий, содержит не только вопросы, но и симуляции различных ситуаций. Всё это позволяет полноценно погрузиться в процедуру проведения экзамена», — поделилась учитель литературы Светлана Крупнова.

При этом в практике Светланы Викторовны нестандартных ситуаций было немного. Но один случай ей все-таки запомнился.

«Я была организатором на устном экзамене по английскому языку, началась гроза. Было шумно, дождь барабанил по подоконнику. „…“ ребята записывают ответы, на гарнитуру „…“ я переживала: запишется ли (ответ), не будет ли посторонних шумов. Когда ученик стал прослушивать свой ответ, оказалось, что ответ просто не слышно». Однако всё обошлось хорошо: выпускнику предоставили возможность пересдать за другим компьютером. Получается, гроза повлияла на экзамен, — рассказала учитель.

В конце педагог обратился к выпускникам:

«Я бы пожелала уверенности в себе, в своих знаниях, бодрости духа, хороших вариантов, от этого тоже многое зависит. Всем удачи и поступить туда, куда мечтается», — завершила Светлана Викторовна.