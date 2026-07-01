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Экономика Водителям рассказали, что произошло с ценами на бензин — данные Росстата

Водителям рассказали, что произошло с ценами на бензин — данные Росстата

Статистику представили, изучив ситуацию по всей стране

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Цены аналитики изучили почти на двух тысячах заправок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЦены аналитики изучили почти на двух тысячах заправок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Цены аналитики изучили почти на двух тысячах заправок

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Автолюбителям раскрыли динамику цен на топливо. В большинстве регионов бензин прибавил в цене, однако есть территории, где он подешевел.

За прошлую неделю, с 22 по 29 июня, средняя стоимость бензина в России выросла на 1 рубль 18 копеек. Она достигла 72,38 рубля за литр. Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики.

Разницы в росте цен в зависимости от марки почти не наблюдается. АИ-92 прибавил 1 рубль 22 копейки (до 68,76 рубля). Литр 95-го обойдется в 74,38 рубля, что на 1 рубль 18 копеек выше значения прошлой недели.

По данным Росстата, изменение цен на бензин наблюдалось в 82 регионах России. Самый сильный скачок стоимости зафиксировали в Севастополе, где топливо подорожало почти на треть (+30%).

В Московской области, наоборот, бензин подешевел. Там он потерял в стоимости 1,6%, а в Москве — на 0,7%. На прошлой неделе АИ-92 можно было купить по цене от 62,99 до 88,9 рубля, АИ-95 — от 68,99 до 97,9 рубля, АИ-98 и выше — от 94,28 до 99,98 рубля.

В Санкт-Петербурге цены остались почти на прежнем уровне, поднявшись всего на 0,2%. АИ-92 здесь стоил от 64,14 до 65,54 рубля, АИ-95 — от 68,87 до 72,36 рубля, а АИ-98 — от 97,22 до 99,84 рубля.

Дизельное топливо за прошлую неделю подорожало в России на 1 рубль 91 копейку. Средний ценник — 84,84 рубля за литр, уточнил Росстат. Такие данные ведомство представило по результатам еженедельного мониторинга цен, который оно проводит с 2026 года более чем на 1800 АЗС в 280 городах страны.

Цены на топливо могут вернуться к нормальным значениям. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Он указал, что внутренний рынок в настоящий момент бензином и дизельным топливом обеспечен.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Изменение цены Топливо Дизель АИ-92
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Комментарии
3
Гость
1 минута
Благодаря искуственно созданному дифициту, в конце года опять узнаем, что колличество долларовых милиардеров в России опять растет выше мировых темпов.
Гость
33 минуты
Напоминаю. Для наших несистемных оппозиционеров нацисты украинцы тоже люди! Более того украинцы для них братский народ.
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Гость
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