«Прости меня»: что рассказали соседи о парне, который выпал из окна пятиэтажки в Ярославле

В будний день во дворе дома тихо, людей на улице немного Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Поздним вечером в воскресенье 28 июня тишину в небольшом дворике на улице Чкалова в Лениском районе Ярославля разрезали полицейские сирены. Правоохранители и медики скорой помощи торопились на вызов — им поступил сигнал о 26-летнем парне, выпавшем из окна.

Очевидцы рассказали, что за пару минут до трагедии слышали крики в одной из квартир, после чего раздался хлопок — тело парня в считаные секунды оказалось на асфальте. Он не выжил.

Журналист 76.RU побывала в доме, где 26-летний Антон (имя изменено, — Прим. ред.) провел последние минуты своей жизни. Рассказываем, что очевидцы и соседи видели и слышали в тот злополучный вечер.

«Он у них единственный сын»

Антон вместе со своей девушкой жил в одной из квартир в типовой кирпичной пятиэтажке на Чкалова. Двор здесь тихий и зеленый.

Днем под окнами пятиэтажки неспешно прогуливаются пенсионеры и родители с колясками. О произошедшей трагедии напоминает лишь подсохшее пятно на асфальте.

По словам соседей, пара въехала в квартиру на четвертом этаже около года назад. Парень жил вместе с возлюбленной. Знакомые семьи рассказали, что в нескольких домах от Антона жили его родители:

«Он у них единственный сын был. Не представляю, каково сейчас матери. Семья хорошая, постоянно ездили отдыхать. Парень молодой, нормальный. Чего хоть у них там случилось, непонятно».

«Хорошие люди»

Жильцы дома рассказали, что многие квартиры в пятиэтажке сдаются в аренду Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Еще одна соседка пары рассказала, что Антон и его девушка выглядели опрятными, были вежливыми, всегда здоровались и охотно шли на контакт.

Пара не была скандальной, не замечены в квартире были и громкие вечеринки с алкоголем или чем-то иным.

«Мы в подъезде пересекались, общались. Хорошие люди. Они очень добрые. Я очень сочувствую этой девушке. Мне просто очень жаль, что все так вышло», — рассказала жительница дома.

Трагедия произошла около полуночи 28 июня. К тому моменту большинство жителей дома спали. Но очевидцы на улице слышали крики из открытого окна квартиры. О чем писали в социальных сетях после трагедии.

«После какого-то конфликта с женщиной мужчина то ли [упал] из окна, то ли чего, честно, сам не разобрался. Женщина кричала: „Прости меня“», — написал автор поста в max-канале «Ярославль Очевидец».

«Прямо передо мной приземлился»

Жительница Пятерки Екатерина в момент трагедии проходила рядом с домом. Она тоже услышала крики. Антон рухнул на асфальт прямо у нее на глазах.

«Он, видимо, сидел на окне, потому что на спину приземлился-то. Но это мое мнение, это я так думаю. Он прямо передо мной приземлился, в паре метров где-то. Там женщина кричала, он что-то кричал. А потом упал. Там люди сразу подбежали помогать, а я ушла. Помню, что он был в черной одежде», — рассказала Екатерина.

Парень лежал под окнами дома Источник: Ярославль Очевидец / MAX

Некоторые жители дома тоже проснулись от шума на улице. Из-за того, что соседи спали, они не слышали криков из квартиры, о которых говорили очевидцы с улицы. Жильцы дома увидели только то, что произошло уже после.

«Мы уже спать легли, а потом услышали крики на улице. Сначала подумали, что кто-то громко смеется. Вышли — там было уже накрыто все. А дальше: слезы, истерики. Родители приехали и его, и ее. Родители ее забрали», — объяснила жительница дома.

На асфальте до сих пор видны следы Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Сейчас квартира, в которой жила пара, пустует. По словам соседей, девушка Антона туда не возращалась. Что их не удивляет.

«После такого находиться внутри этой квартиры… Да и снаружи, видели, наверное, у подъезда», — поежилась одна из жительниц дома.

После гибели Антона, следователи начали проверку. Причины произошедшего предстоит узнать правоохранителям.