Спасатели вытаскивали детей: в Ярославле начался пожар в высотке на набережной — первые подробности

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Утром 1 июля в Ярославле загорелась квартира на последнем этаже 12-этажного дома на Которосльной набережной, 58. Жители города заметили, что из окон здания валит густой черный дым. На место вызвали пожарных.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, предварительно известно о 15 эвакуированных жильцах дома и семи спасенных, среди которых есть двое детей.

К счастью, погибших нет. Информация о пострадавших в пожаре утосняется.

«Ликвидация открытого горения в 10:14», — рассказали в ярославском МЧС.

Сейчас на месте работают пожарные. Более подробная информация о ЧП и причинах его возникновения станет известна позднее.