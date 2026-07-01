Спасатели вытаскивали детей: в Ярославле начался пожар в высотке на набережной — первые подробности

Утром 1 июля в Ярославле загорелась квартира на последнем этаже 12-этажного дома на Которосльной набережной, 58. Жители города заметили, что из окон здания валит густой черный дым. На место вызвали пожарных.
Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, предварительно известно о 15 эвакуированных жильцах дома и семи спасенных, среди которых есть двое детей.
К счастью, погибших нет. Информация о пострадавших в пожаре утосняется.
«Ликвидация открытого горения в 10:14», — рассказали в ярославском МЧС.
Сейчас на месте работают пожарные. Более подробная информация о ЧП и причинах его возникновения станет известна позднее.
Ранее в МЧС рассказали, что в Ярославской области полностью потушили огонь на суморном полигоне. По предварительной информации, пожар произошел из-за ненадлежащего состояния полигона. Теперь виновникам может грозить ответственность за случившееся.