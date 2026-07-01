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Происшествия Спасатели вытаскивали детей: в Ярославле начался пожар в высотке на набережной — первые подробности

Спасатели вытаскивали детей: в Ярославле начался пожар в высотке на набережной — первые подробности

Что уже известно о ЧП

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В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле загорелась квартира в многоэтажке | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Утром 1 июля в Ярославле загорелась квартира на последнем этаже 12-этажного дома на Которосльной набережной, 58. Жители города заметили, что из окон здания валит густой черный дым. На место вызвали пожарных.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, предварительно известно о 15 эвакуированных жильцах дома и семи спасенных, среди которых есть двое детей.

К счастью, погибших нет. Информация о пострадавших в пожаре утосняется.

«Ликвидация открытого горения в 10:14», — рассказали в ярославском МЧС.

Сейчас на месте работают пожарные. Более подробная информация о ЧП и причинах его возникновения станет известна позднее.

Ранее в МЧС рассказали, что в Ярославской области полностью потушили огонь на суморном полигоне. По предварительной информации, пожар произошел из-за ненадлежащего состояния полигона. Теперь виновникам может грозить ответственность за случившееся.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Эвакуация Спасатель
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Комментарии
8
Гость
10 минут
У каждого- своя среда обитания
Гость
50 минут
Надо пожарным зарплату повышать.Каждый день тушат.А получают копейки
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Гость
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