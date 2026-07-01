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Развлечения «Просто хайпануть»: SHAMAN жестко осадил Волочкову за желание записать с ним песню

«Просто хайпануть»: SHAMAN жестко осадил Волочкову за желание записать с ним песню

Ответ балерины был не менее едким

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Между балериной Волочковой и певцом Shaman произошел скандал | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RUМежду балериной Волочковой и певцом Shaman произошел скандал | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RU

Между балериной Волочковой и певцом Shaman произошел скандал

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RU

Балерина Анастасия Волочкова и певец Shaman неожиданно схлестнулись из‑за возможности записать трек в дуэте. Недавно прима в интервью рассыпалась в идеях о коллаборации с Ярославом Дроновым. Она считала, что их совместный трек запросто покорит чарты и сердца зрителей. Да и репертуар, по словам Анастасии, уже присмотрен — есть пара свежих песен.

Shaman творческий порыв балерины резко пресек и назвал ее идеи желанием «похайпиться».

«Я не понимаю цели и задач. Ну просто хайпануть. Я предпочитаю всё-таки делать дуэты как музыкант, мне интересно с музыкантами сотрудничать. Поэтому мы прекрасно дружим и общаемся с Григорием Лепсом», — резко ответил приме Shaman.

Однако певец всё-таки смягчился и добавил, что если бы он занимался танцами, то тогда бы действительно можно было сделать дуэт — танцевальный, но никак не песенный. Ответ Волочковой на резкую критику ее идей не заставил себя долго ждать. Она заявила, что записывает совместные треки с людьми «другой элиты».

«У меня свои проекты, свои концертные программы. Я после операции в Германии дала уже 25 концертов. Для меня это подвиг перед самой собой. Мне есть чем заниматься. Мне не нужен никакой дуэт с Shaman. Я против хайпа, всего ненастоящего. Почему я должна записывать дуэт с Shaman? У меня есть дуэты с Колей Басковым, с Ромой Жуковым, с Сережей Зверевым. Это хотя бы люди другой элиты», — бойко заявила балерина «Газете.ru».

Резкое заявление Дронов в адрес Волочковой сделал на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». Тогда же он пояснил все горячие темы, которые хейтеры обсуждали последние годы: развод в Год семьи, кожаные штаны, почему не пошел служить. В этом же интервью он сравнил себя с Аллой Пугачевой.

До этого певцу пришлось еще и объясняться насчет вылизанного льда на Байкале. Тогда он ответил, что «ведет себя так, как считает нужным».

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