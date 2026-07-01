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Дороги и транспорт Ремонт Московского В Ярославле снимут асфальт с Московского проспекта — где будет не проехать

В Ярославле снимут асфальт с Московского проспекта — где будет не проехать

Рабочие выйдут на объект уже 1 июля

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В Ярославле начнут ремонт Московского проспекта | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле начнут ремонт Московского проспекта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле начнут ремонт Московского проспекта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле с 1 июля начнут ремонт Московского проспекта на участке от площади Подвойского у Московского вокзала в сторону автовокзала. Рабочие будут снимать старый асфальт на проезжей части. С 20:00 дорожники установят предупреждающие знаки, с 21:00 — начнутся работы.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения», — обратились к автомобилистам в мэрии Ярославля.

Ранее на Московском проспекте начали ремонтировать тротуары. На них перекладывали плитку, устанавливали новые бордюры. Теперь рабочие перешли к проезжей части.

Подрядчиком выступает компания «Профиль-плюс» под управлением депутата Ярославской областной думы Ильи Горохова.

Что известно об ООО «Профиль-Плюс»

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Фирма базируется в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района. Компания производит асфальт и занимается дорожными работами. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков. А директором выступает Илья Горохов — бывший хоккеист, а ныне депутат Ярославской областной думы VIII созыва.

За 2025 год ООО «Профиль-Плюс» заработало 483,9 млн рублей, выйдя в плюс на 7,9 млн.

В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024 — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта. «Профиль-Плюс» также занимался ремонтом Московского проспекта в Ярославле в 2026 году.

«В первую очередь специалисты приведут в порядок тротуары, а затем отремонтируют дорожное полотно. Вместе с ремонтом тротуаров и проезжей части обновление коснется лестничных спусков, пешеходных переходов и искусственных неровностей, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для горожан», — говорил о ремонте мэр Артем Молчанов 16 марта 2026 года.

Первый этап ремонта Московского проспекта проводился в 2024 году. Тогда рабочие ремонтировали участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе, вместе с этим обновили тротуары и бордюры.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Московский проспект Ремонт Дорожные работы
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Комментарии
3
Гость
53 минуты
Плитку на площади Труда ещё переложить не забудьте.
Гость
1 час
Юво дворах когда дороги сделают, когда тротуары у домов появятся?
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Гость
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