В Ярославле снимут асфальт с Московского проспекта — где будет не проехать

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Фирма базируется в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района. Компания производит асфальт и занимается дорожными работами. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков. А директором выступает Илья Горохов — бывший хоккеист, а ныне депутат Ярославской областной думы VIII созыва.

За 2025 год ООО «Профиль-Плюс» заработало 483,9 млн рублей, выйдя в плюс на 7,9 млн.

В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024 — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта. «Профиль-Плюс» также занимался ремонтом Московского проспекта в Ярославле в 2026 году.