В Ярославле снимут асфальт с Московского проспекта — где будет не проехать

В Ярославле с 1 июля начнут ремонт Московского проспекта на участке от площади Подвойского у Московского вокзала в сторону автовокзала. Рабочие будут снимать старый асфальт на проезжей части. С 20:00 дорожники установят предупреждающие знаки, с 21:00 — начнутся работы.
«Просим вас быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения», — обратились к автомобилистам в мэрии Ярославля.
Ранее на Московском проспекте начали ремонтировать тротуары. На них перекладывали плитку, устанавливали новые бордюры. Теперь рабочие перешли к проезжей части.
Подрядчиком выступает компания «Профиль-плюс» под управлением депутата Ярославской областной думы Ильи Горохова.
Что известно об ООО «Профиль-Плюс»
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Фирма базируется в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района. Компания производит асфальт и занимается дорожными работами. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков. А директором выступает Илья Горохов — бывший хоккеист, а ныне депутат Ярославской областной думы VIII созыва.
За 2025 год ООО «Профиль-Плюс» заработало 483,9 млн рублей, выйдя в плюс на 7,9 млн.
В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024 — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта. «Профиль-Плюс» также занимался ремонтом Московского проспекта в Ярославле в 2026 году.
«В первую очередь специалисты приведут в порядок тротуары, а затем отремонтируют дорожное полотно. Вместе с ремонтом тротуаров и проезжей части обновление коснется лестничных спусков, пешеходных переходов и искусственных неровностей, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для горожан», — говорил о ремонте мэр Артем Молчанов 16 марта 2026 года.
Первый этап ремонта Московского проспекта проводился в 2024 году. Тогда рабочие ремонтировали участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе, вместе с этим обновили тротуары и бордюры.