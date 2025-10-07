«Штат будет непосилен по оплате»: в Ярославле могут сократить сотрудников «Яргорэлектротранса»

В Ярославе могут сократить сотрудников «ЯрГЭТ» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут сократить сотрудников «Яргорэлектротранса». В беседе 76.RU директор предприятия Денис Пырлог уточнил, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Все дело в том, что из-за ремонта трамвайных путей работа большого количества трамвайных маршрутов приостановлена.

«В лучшем случае, до того объема, который был до концессионного соглашения, оно восстановится не раньше, чем через год», — рассказал Денис Пырлог.

Глава «ЯрГэта» объяснил: у предприятия просто нет денег, чтобы содержать сотрудников, не занятых работой.

«Такой штат сотрудников, безусловно, предприятию будет непосилен по оплате. Повторюсь: транспортная работа по трамвайному движению будет сокращаться, уже сократилась. Соответственно, выплачивать либо простой большому количеству сотрудников, либо чем-то их занять, пока не удается», — рассказал глава «ЯрГЭТ».

Как рассказал Денис Пырлог, водителям предложили перейти или переобучиться на управление троллейбусам и электробусами.

«Ремонтному персоналу было предложено перейти в троллейбусное депо. Но, тем не менее, по большей части были отказы. То есть, сотрудники изъявили желание находиться в вынужденном простое с оплатой согласно Трудовому кодексу Российской Федерации», — уточнил глава «Яргорэлектротранса».

Сейчас руководство «ЯрГЭТа» ведет работу по оптимизации штатного расписания. После этого будет решено, грядут ли на предприятии сокращения.

«Как только будет понятно, какое количество сотрудников у нас высвободится, тех сотрудников мы будем направлять либо на простой, либо объявлять сокращения, и, соответственно, расторгать с ними трудовые договоры по сокращению, с выплатой согласно Трудовому кодексу Российской Федерации», — рассказал Денис Пырлог.

Трамвайная концессия в Ярославле

С 2023 года в Ярославле обновляют трамвайное хозяйство. Компания «Мовиста Регионы Ярославль» заключила концессионное соглашение с региональным правительством. Договор предполагает, что частник должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от его деятельности.

В первую очередь трамвайные пути начали менять в Дзержинском районе. В июне 2024 года рабочие перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. В феврале 2025 года на этом участке возобновили работу трамваев. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Брагине планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

С 1 октября в Ярославле стартовал новый этап реконструкции путей. Новые рельсы проложат в центральных районах города и на путепроводах на проспекте Октября. А также на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября в районе улицы Выставочной. Помимо этого будут проведены работы по монтажу разворотного кольца у ТРЦ «Рио».