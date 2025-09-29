НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле закроют три трамвайных маршрута из-за реконструкции путей. Когда

В Ярославле закроют три трамвайных маршрута из-за реконструкции путей. Когда

Начинаются новые этапы реконструкции рельсов

510
Какие трамвайные маршруты отменят в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие трамвайные маршруты отменят в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие трамвайные маршруты отменят в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 октября в Ярославле стартуют новые этапы реконструкции трамвайных путей. Один из них — в центральных районах города и на путепроводах на проспекте Октября. Другой — на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября в районе улицы Выставочной, включая монтаж разворотного кольца у ТРЦ «Рио». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 29 сентября.

«В октябре у нас начинаются очередные этапы реализации трамвайной концессии. В связи с этим вносятся корректировки в работу трамваев, в том числе — с временной отменой части маршрутов, — рассказал заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. — Временные неудобства неизбежны, однако замена сильно изношенных трамвайных путей является необходимой мерой».

Полностью завершить замену рельсов и запуск полноценного трамвайного движения в городе планируется к концу 2026 года. Финальным этапом станет обновление трамвайного депо.

Какие изменения ожидать в работе транспорта

Будет укорочен маршрут № 5к «ЯМЗ» — «Больница № 9». Трамваи будут двигаться от больницы № 9 до трамвайного депо.

Временно будут отменены три маршрута:

  • № 1 «Улица Свердлова» — «Улица Чкалова»;

  • № 6к «ЯМЗ» — «Улица Блюхера»;

  • № 7к «Трамвайное депо» — «Улица Свердлова».

«В качестве компенсации маршрутов № 1 и 7к запущены два электробусных маршрута: № 50 „Крестобогородская“ — „15-й микрорайон“ и № 60 „Улица Рыкачева“ — „Улица Автозаводская“, а также автобусный № 44 „Улица Автозаводская“ — „Торговый переулок“», — сообщили в региональном правительстве.

Возобновление работы трамвайных маршрутов № 5 и 6к планируется в декабре 2025 года. Вагоны запустят до разворотного кольца у ТРЦ «Рио».

«На время закрытия маршрута специалисты ГКУ ЯО „Организатор перевозок Ярославской области“ будут вести постоянный мониторинг заполняемости транспортных средств в часы пик по автобусным маршрутам, проходящим по Тутаевскому шоссе, улицам Урицкого и Елены Колесовой. В случае необходимости в параметры маршрутов внесут изменения», — добавили в областной администрации.

Весной 2026 года планируется открыть участок от ТРЦ «Рио» до Ярославского моторного завода и продлить схемы движения трамвайных маршрутов № 5к и 6к.

Ранее сообщалось, что ограничат трамвайное движение по Промышленному шоссе в Дзержинском районе из-за ремонта на пересечении трамвайных путей. Первое ограничение будет действовать с 23:00 3 октября до 16:00 4 октября с закрытием двух крайних полос на участке Промышленного шоссе в обоих направлениях. Во второй раз движение перекроют на средней части Промышленного шоссе с 23:00 4 октября до 16:00 5 октября.

Напомним, что с 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по концессии с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути (более 40 км), обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Все подробности о реконструкции траивайных путей в Ярославле — публикуем в специальном сюжете.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
46 минут
блин , ну только запустили 5 тр , не дали поездить
