Услышит приговор: экс-судью из Москвы обвинили в ДТП с пострадавшими в Ярославской области

Экс-судья из Москвы услышит приговор о ДТП с его участием Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший судья из Москвы Дмитрий Гришин. Обвинение ему предъявили из-за ДТП с пострадавшими, участником которого он стал 20 апреля 2025 года.

Дмитрия Гришина обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, в тот день Гришин ехал по трассе М-8 в сторону Москвы на кроссовере «Ленд Ровер Фрилендер 2» со скоростью выше 100 километров в час при разрешенной не более 90.

«И выехал на встречную полосу движения. Транспортное средство Гришина столкнулось со следовавшим в том же направлении автомобилем марки „Рено RS“, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами», — рассказали в следственном комитете.

В столкновении пострадала семейная пара, которая была в салоне «Рено». По данным корреспондентов РАПСИ, они получили многочисленные травмы и переломы. Сам Дмитрий Гришин не пострадал. Состояние супругов оценили как тяжкий вред здоровью.

«По уголовному делу проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, допрошены свидетели, выполнены осмотры транспортных средств, а также изучена видеозапись с видеорегистратора. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Ранее правоохранители уточняли, что Дмитрий Гришин ушел с поста судьи в ноябре 2025 года. То есть на момент ДТП, он был действующим судьей.

Прошение в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Дмитрия Гришина подавал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Коллегия одобрила такое решение.