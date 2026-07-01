НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 753мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Ремонт проспекта
Выпал из окна: рассказ соседей
Стройка со скорость лета
Пожар в высотке на набережной
Здесь был Пушкин
Что с деньгами ярославцев
Закроется бар
Лес после черного дождя
Афиша на неделю
Происшествия Подробности Услышит приговор: экс-судью из Москвы обвинили в ДТП с пострадавшими в Ярославской области

Услышит приговор: экс-судью из Москвы обвинили в ДТП с пострадавшими в Ярославской области

Следователи рассказали, на каком этапе дело сейчас

Экс-судья из Москвы услышит приговор о ДТП с его участием | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиЭкс-судья из Москвы услышит приговор о ДТП с его участием | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Экс-судья из Москвы услышит приговор о ДТП с его участием

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший судья из Москвы Дмитрий Гришин. Обвинение ему предъявили из-за ДТП с пострадавшими, участником которого он стал 20 апреля 2025 года.

Дмитрия Гришина обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, в тот день Гришин ехал по трассе М-8 в сторону Москвы на кроссовере «Ленд Ровер Фрилендер 2» со скоростью выше 100 километров в час при разрешенной не более 90.

«И выехал на встречную полосу движения. Транспортное средство Гришина столкнулось со следовавшим в том же направлении автомобилем марки „Рено RS“, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами», — рассказали в следственном комитете.

В столкновении пострадала семейная пара, которая была в салоне «Рено». По данным корреспондентов РАПСИ, они получили многочисленные травмы и переломы. Сам Дмитрий Гришин не пострадал. Состояние супругов оценили как тяжкий вред здоровью.

«По уголовному делу проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, допрошены свидетели, выполнены осмотры транспортных средств, а также изучена видеозапись с видеорегистратора. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Ранее правоохранители уточняли, что Дмитрий Гришин ушел с поста судьи в ноябре 2025 года. То есть на момент ДТП, он был действующим судьей.

Прошение в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Дмитрия Гришина подавал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Коллегия одобрила такое решение.

Если вина Дмитрия Гришина будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Судья Следственный комитет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем