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Город Что с бензином Эксперт «Объёмы производства снизились»: эксперт объяснил, почему в России возник дефицит топлива

«Объёмы производства снизились»: эксперт объяснил, почему в России возник дефицит топлива

Мнение представителя Фонда национальной энергетической безопасности

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Содержание
«Объёмы производства снизились»: эксперт объяснил, почему в России возник дефицит топлива | Источник: Александр Куренной / 76.RU «Объёмы производства снизились»: эксперт объяснил, почему в России возник дефицит топлива | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Бензиновый ажиотаж захватывает регионы России: люди скупают топливо впрок, АЗС вводят ограничения на продажу и переписывают ценники.

В Ярославской области встречаются обе проблемы: ряд АЗС ограничил продажу топлива в канистры, на других под ажиотаж взвинтили цены.

В чем причина нехватки бензина и дизельного топлива в регионах и что будет с ценами в ближайшее время, рассказал в беседе с 76.RU эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В чем причины бензиновой паники

Причину нехватки топлива эксперт объяснил так:

«Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объёмы производства топлива в стране снизились.

По словам Игоря Юшкова, ситуацию дополнительно осложняет сезонный рост спроса на бензин. В летний период объём потребления топлива традиционно увеличивается по сравнению с зимой.

«Мало того, что продолжается автомобильный сезон, который начинается с мая и заканчивается в ноябре, так ещё и летом начинается отпускной период. Люди активно перемещаются на автомобилях. Особенно в последние годы после ковида многие стали больше путешествовать внутри страны. Во-вторых, часть аэропортов на южном направлении закрыта, поэтому люди едут на машинах — на море, например в Анапу. Это, конечно, дополнительно усиливает дефицит», — рассказал эксперт.

Экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавляет к этим факторам сезонные сельскохозяйственные работы, которые требуют топлива для техники.

Как менялись цены на топливо в Ярославской области | Источник: Полина Автодиша / Городские медиаКак менялись цены на топливо в Ярославской области | Источник: Полина Автодиша / Городские медиа

Как менялись цены на топливо в Ярославской области

Источник:

Полина Автодиша / Городские медиа

Почему бензин в дефиците

Игорь Юшков поделился, что в России так сложилось, что бензина производится меньше, чем дизельного топлива.

«Если по дизелю около 50% от произведённого за год объёма достаточно для внутреннего рынка, а вторую половину мы экспортируем, то по бензину обычно 85–90% производства идёт на внутренний рынок. Это средние показатели за год в обычный период, когда нет повреждений НПЗ и внеплановых ремонтов. Летом это соотношение ещё больше смещается в сторону внутреннего рынка, поэтому основные проблемы возникают именно с бензином», — объяснил эксперт.

С апреля 2026 года в России запрещён экспорт бензина, обнулена импортная пошлина, по словам Юшкова, правительство идёт на смягчение требований к качеству топлива.

«Также активно развивается взаимодействие с белорусской стороной, чтобы максимально использовать давальческую схему: мы поставляем больше нефти, а обратно получаем нефтепродукты в большем объёме», — отметил Игорь Юшков.

<p>Игорь Юшков</p><p>Игорь Юшков</p>

Но если бы была решена первопричина — то есть отсутствовали повреждения НПЗ и внеплановые ремонты, — то остальные проблемы, конечно, были бы нивелированы. Поэтому стратегическая задача — обеспечить безопасность НПЗ.

Игорь Юшков

эксперт Финансового университета России и Фонда национальной энергетической безопасности

Ожидать ли роста цен на топливо

На фоне дефицита некоторые частные АЗС задирают цены на топливо.

«Мы не можем утверждать [повысятся ли цены на топливо], потому что антимонопольная служба может расценить такие заявления как попытку повлиять на рынок и направить предупреждения. Но важно отметить, что правительство пытается удержать стоимость топлива, а сама антимонопольная служба начинает принимать меры в отношении тех сетей АЗС, которые резко повышают цены», — отметил Игорь Юшков.

<p>Игорь Юшков</p><p>Игорь Юшков</p>

Например, в Москве сейчас есть ситуация, когда несколько независимых АЗС подняли стоимость топлива примерно на 20 рублей за литр. При этом рядом работают заправки вертикально интегрированных компаний, где цена осталась прежней и примерно на 20 рублей ниже.

Игорь Юшков

эксперт Финансового университета России и Фонда национальной энергетической безопасности

Как можно повлиять на сложившуюся ситуацию

По словам Игоря Юшкова, одним из ключевых факторов дефицита топлива является ажиотажный спрос, который возникает после сообщений о нехватке топлива. Такая паника, как отмечает эксперт, существенно усугубляет ситуацию. Даже там, где объективного дефицита нет и поставки идут в штатном режиме, резкий рост спроса может привести к перебоям.

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«Если заправка рассчитана, например, на обслуживание 1000 машин в сутки, то под этот объём формируются и поставки топлива. Но из-за паники люди могут за полдня выкупить весь запас, после чего АЗС остаётся без топлива в ожидании следующего бензовоза. Люди видят, что на заправке закончился бензин, и начинают думать, что ситуация действительно ухудшается. В результате ещё больше растёт спрос: покупатели начинают заправлять канистры и приобретать топливо впрок», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что именно поэтому компании вводят ограничения на отпуск топлива, например, продажу только в бак. По его словам, это позволяет растянуть имеющиеся запасы на более длительное время и обеспечить перераспределение поставок между АЗС. Однако сам факт введения таких ограничений, как он добавил, может дополнительно усиливать панику среди потребителей.

Слова представителя Фонда национальной энергетической безопасности подтверждает экономист Георгий Остапкович: по его мнению панике поддается 30-40% населения, а ситуация нормализуется к августу-сентябрю.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дефицит бензина Бензиновый кризис Ажиотажный спрос
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Комментарии
4
Гость
6 минут
Давай еще статей 20, про одно и тоже ))
Гость
6 минут
Капитан очевидность.
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