Таксисты бросают работу, а водителям придется раскошелиться: главные экономические новости

Таксисты боятся остаться без бензина Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Российской экономике предрекли крах, но предложили выход из этой ситуации. Таксисты отказываются от работы на фоне проблем с топливом. Ремонт автомобиля теперь может обойтись в копеечку, а для туристов из России открыла границы еще одна страна. Об этих и других экономических новостях за сутки рассказывает канал «Денежный бро».

Экономике России грозит крах

Экономика страны переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать. Так считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно: мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — заявил Греф.

По его словам, ряд факторов, которые влияют на рост цен (в том числе проблемы в энергетике), относятся к немакроэкономическим. Бороться с ними инструментами денежно‑кредитной политики нерационально.

Греф подчеркнул, что эта ситуация создает значительную депрессивную нагрузку на экономику. В частности, в стране зафиксировано падение инвестиций более чем на 14%.

Он полагает, что в нынешних реалиях вместо того, чтобы удерживать высокую ставку, нужно помогать экономике справляться с трудностями. Греф отметил, что ставка — это «ключ в замке инвестиционной активности предприятий». По его прогнозу, в 2026 году инвестиции могут сократиться еще на 2–3%.

NASA и Boeing продлили контракты с РКК «Энергия»

Корпорация РКК «Энергия» заключила новые модификации контрактов с NASA и Boeing до 2028 года. Речь идет о поставках оборудования, инженерной поддержке и обслуживании систем жизнеобеспечения американского сегмента МКС.

«Заключены новые модификации к действующим контрактам на период 2026–2028 годов», — говорится в документе.

Поводом для новых контрактов стало успешное выполнение обязательств ПАО РКК «Энергия» в 2025 году. Тогда корпорация поставляла оборудование, обеспечивала инженерную поддержку, обслуживала системы жизнеобеспечения, стыковки и программно-математическое обеспечение (ПМО) для американского сегмента МКС (АС МКС) по договорам с NASA и компанией Boeing.

Таксисты бросают работу

Российский рынок такси столкнулся с проблемами с топливом. Эта ситуация спровоцировала серьезный дефицит машин и сделала водителей более разборчивыми в заказах.

Они перестали брать дальние маршруты и реагировать на заказы из-за перебоев с горючим. На этом фоне таксисты просто боятся остаться без топлива.

За последнее время из такси ушло на 20% больше людей, чем раньше, — это 5–10% всех водителей. Машин на линии тоже стало значительно меньше, а цены на поездки растут.

Ремонт по ОСАГО подорожает

Уже с 11 июля этого года в стране изменится порядок расчета стоимости автозапчастей и расходных материалов для ОСАГО. Это повлияет на размер выплат по страховому полису.

«В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», — сообщили в Банке России.

Теперь страховые компании будут руководствоваться обновленными справочниками средней стоимости деталей. Их в течение трех месяцев утвердит Российский союз автостраховщиков.

Еще при расчете выплат не станут учитывать цены аналогов запчастей, если они на 70% дешевле оригиналов. Также среднюю стоимость расходных материалов станут определять без скидок.

Изменения затронут и детали одноразового использования: уплотнителей, наклеек и других. До нововведений расходы на них ограничивали 2% от цены заменяемых запчастей, что в некоторых случаях не покрывало реальные затраты. С 11 июля страховщики будут включать их стоимость в ремонт в полном объеме.

Ирак открыт для российских туристов

На этой неделе власти Ирака заявили о готовности открыть въезд для туристов из России. Об этом сообщил иракский посол в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа.

Однако на днях в стране публично казнили 11 осужденных. Также там сохраняется высокий уровень террористической угрозы и криминала. Но посол в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа уверяет: всё спокойно и безопасно.

Путешествовать в Ирак следует лишь очень опытным туристам. Об этом предупредила генеральный директор туркомпании ArktourClub Лариса Регельская. Перед поездкой в страну следует учитывать непростую внутриполитическую обстановку и множество запретов и правил, передает РБК.