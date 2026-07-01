Что сейчас со строительством склада «Вайлдберриз» под Ярославлем — ответ инвестора

Когда под Ярославлем откроется склад «Вайлдберриз» Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Строительство первой очереди логистического центра «Вайлдберриз» под Ярославлем близится к финалу. Об этом 76.RU рассказали в пресс-службе компании Wildberries & Russ.

«Компания находится на завершающей стадии реализации первого этапа проекта по строительству логистического комплекса в Ярославле. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы, после чего планируется получение всех необходимых разрешительных документов и ввод в эксплуатацию первой очереди объекта», — рассказали в компании.

Ранее в Wildberries & Russ говорили, что при открытии склада приоритетно приглашать на работу будут жителей Ярославля и ближайших населенных пунктов. Сотрудники смогут сами выбирать задания, которые им больше нравятся или подходят. Например, принимать товары или сортировать их.

Информация о том, что под Ярославлем откроются крупные склады «Озон» и «Вайлдберриз» в районе деревень Корюково, Цеденово, Алексеевское Карабихского сельского поселения, появилась в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Уточнялось, что благодаря инвесторам в регионе получится создать около 13 тысяч рабочих мест .

В «Озоне» рассказывали, при каких условиях можно устроиться работать на склад под Ярославлем. Склад этой компании полностью открыли в марте 2026 года.