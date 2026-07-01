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Экономика «Такие эксперименты опасны»: Набиуллина рассказала, почему она категорически против снижения ключевой ставки

«Такие эксперименты опасны»: Набиуллина рассказала, почему она категорически против снижения ключевой ставки

Глава Центробанка объяснила, к чему приведет эта ситуация

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Набиуллина не хочет ставить эксперименты на России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНабиуллина не хочет ставить эксперименты на России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Набиуллина не хочет ставить эксперименты на России

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Банк России мог бы взять и снизить ключевую ставку сейчас, но не будет делать этого, потому что подобные эксперименты на своей стране опасны. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время сессии Финансового конгресса в Петербурге.

«Мы могли провести эксперимент: взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами — я в этом просто уверена — резкий рост инфляции и попали бы в стагфляцию», — сказала она в ходе дискуссии.

Попробовать сделать это Центробанк призвал Сбербанка Герман Греф. До этого он заявил, что экономика переохлаждена и нужно снижать ключевую ставку более радикально, чем регулятор делает это сейчас.

«Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране», — ответила на это глава Банка России.

Набиуллина посоветовала посмотреть на другие страны, которые через это проходили. Там тоже у истоков стояли благие намерения: поддержка инвестиций, бизнеса. Тем не менее, по мнению главы Центробанка РФ, это слишком опасный эксперимент.

«Для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны, а вот где мы можем с вами вместе работать… Я согласна, что важна очень координация с правительством. Кстати, она у нас есть», — отметила Набиуллина.

Еще она добавила, что сам ЦБ — не фанат высоких ставок. Банку России хочется, чтобы показатели были умеренными.

«Мы не фанаты высоких ставок. Доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции, но это не вопрос ключевой ставки — это вопрос инфляции», — подчеркнула глава Центробанка.

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Евгения Горбунова Евгения Горбунова
Евгения Горбунова
Заместитель шеф-редактора службы развития цифрового контента, финансовый корреспондент
Ключевая ставка ЦБ Банк России Эльвира Набиуллина Герман Греф Инфляция
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Комментарии
1
Гость
10 минут
Молодец! Все правильно делает
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