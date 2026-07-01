«Такие эксперименты опасны»: Набиуллина рассказала, почему она категорически против снижения ключевой ставки

Набиуллина не хочет ставить эксперименты на России Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Банк России мог бы взять и снизить ключевую ставку сейчас, но не будет делать этого, потому что подобные эксперименты на своей стране опасны. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время сессии Финансового конгресса в Петербурге.

«Мы могли провести эксперимент: взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами — я в этом просто уверена — резкий рост инфляции и попали бы в стагфляцию», — сказала она в ходе дискуссии.

Попробовать сделать это Центробанк призвал Сбербанка Герман Греф. До этого он заявил, что экономика переохлаждена и нужно снижать ключевую ставку более радикально, чем регулятор делает это сейчас.

«Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране», — ответила на это глава Банка России.

Набиуллина посоветовала посмотреть на другие страны, которые через это проходили. Там тоже у истоков стояли благие намерения: поддержка инвестиций, бизнеса. Тем не менее, по мнению главы Центробанка РФ, это слишком опасный эксперимент.

«Для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны, а вот где мы можем с вами вместе работать… Я согласна, что важна очень координация с правительством. Кстати, она у нас есть», — отметила Набиуллина.

Еще она добавила, что сам ЦБ — не фанат высоких ставок. Банку России хочется, чтобы показатели были умеренными.