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Политика Способ наказать? Зачем Россия закрыла пункты пропуска для Латвии, Финляндии и Эстонии — мнение эксперта

Способ наказать? Зачем Россия закрыла пункты пропуска для Латвии, Финляндии и Эстонии — мнение эксперта

Через границу не будут пускать ни людей, ни грузы

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Закрытие пунктов пропуска может ударить по портам приграничных стран | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗакрытие пунктов пропуска может ударить по портам приграничных стран | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Закрытие пунктов пропуска может ударить по портам приграничных стран

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

30 июня Россия объявила, что временно закрывает ряд железнодорожных пунктов пропуска на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией. Решение вступит в силу уже 1 июля.

Зачем это было сделано, MSK1.RU спросил у Виктора Литовкина — военного обозревателя, полковника в отставке. Его мнение однозначно. Литовкин уверен, что закрытие пунктов — это своеобразное наказание для этих трех стран. Оно может больно ударить по экономикам.

«Это решение значит, что Россия отгораживается от Европы и лишает эти страны возможности получать выгоду от соседства с Россией, от экономической деятельности с Россией», — подчеркнул Литовкин.

Из постановления властей известно, что через эти пункты пропуска приостанавливается движение людей, товаров, грузов и транспортных средств. На этом акцентирует внимание и эксперт.

«Закрыты железнодорожные пункты, значит, порты Латвии и Эстонии не будут получать грузы из России. И не только из России, но еще и из Казахстана и других стран, которые через Балтийское море отправляют свою продукцию на экспорт. Так Латвия, Эстония и Финляндия должны почувствовать результат своего враждебного отношения к нашей стране», — уверен Литовкин.

Отрывок из постановления | Источник: Pravo.gov.ruОтрывок из постановления | Источник: Pravo.gov.ru

Отрывок из постановления

Источник:

Pravo.gov.ru

Мы писали о закрытии пунктов пропуска отдельно.

Прочитайте также историю россиянина, который решил вернуться на родину после 30 лет жизни в Эстонии. Он рассказал, как изменилась ситуация в прибалтийской стране за последние годы.

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Граница Пункт пропуска Латвия Финляндия Эстония
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Комментарии
6
Гость
4 минуты
Отгораживаемся от цивилизованного мира. Даже бензина скоро не у кого попросить будет.
Гость
53 минуты
Железный занавес опускается.
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Гость
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