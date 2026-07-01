Схему Долиной запретили. Проданное жилье перестанут возвращать?

Верховный суд России постановил, что нижестоящие суды больше не смогут возвращать жилье продавцам, если продать недвижимость их заставили мошенники. О том, как теперь суды будут поступать с таким жильем, рассказали в Верховном суде.

История с элитной квартирой певицы Ларисы Долиной в Хамовниках началась весной 2024 года, когда она решила продать ее. Артистка обратилась в агентства недвижимости, которые разместили объявление о продаже. Вскоре нашлась покупательница — Полина Лурье. Между сторонами был заключен предварительный договор, а затем и основной договор купли-продажи на сумму 112 миллионов рублей.

Недвижимость перешла к Лурье. Спустя время артистка пыталась признать сделку недействительной, но суд встал на сторону покупательницы и обязал Долину покинуть жилье. После этого певица подала иск о возмещении ущерба от тяжб с квартирой на сумму 176 млн рублей. Ответчиками стали осужденные за мошенничество с недвижимостью Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Однако Долина до сих пор не добилась никакого результата.