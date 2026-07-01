Схему Долиной запретили. Проданное жилье перестанут возвращать?

Верховный суд России постановил, что нижестоящие суды больше не смогут возвращать жилье продавцам, если продать недвижимость их заставили мошенники. О том, как теперь суды будут поступать с таким жильем, рассказали в Верховном суде.
История с элитной квартирой певицы Ларисы Долиной в Хамовниках началась весной 2024 года, когда она решила продать ее. Артистка обратилась в агентства недвижимости, которые разместили объявление о продаже. Вскоре нашлась покупательница — Полина Лурье. Между сторонами был заключен предварительный договор, а затем и основной договор купли-продажи на сумму 112 миллионов рублей.
Недвижимость перешла к Лурье. Спустя время артистка пыталась признать сделку недействительной, но суд встал на сторону покупательницы и обязал Долину покинуть жилье. После этого певица подала иск о возмещении ущерба от тяжб с квартирой на сумму 176 млн рублей. Ответчиками стали осужденные за мошенничество с недвижимостью Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Однако Долина до сих пор не добилась никакого результата.
«Верховный суд РФ по поручению Игоря Краснова сформировал единые подходы по делам об оспаривании сделок с жильем», — сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.
Вернуть проданную недвижимость теперь можно будет лишь в том случае, если покупатель знал или догадывался, что человек выставил квартиру на продажу, будучи под психологическим воздействием аферистов. В другом случае недвижимость останется у покупателя.
Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным. Кроме того, суды обязаны учитывать интересы обеих сторон: защита должна предоставляться не только потерпевшему продавцу, но и добросовестному покупателю.
Если после сделки или во время нее возник спор, суд должен исследовать психическое состояние продавца именно на момент подписания документов, если на это ссылается истец. Если обман доказан, то применяется двусторонняя реституция, стороны возвращают друг другу полученное, отметили в Верховном суде.
Также при продаже квартиры, находящейся в совместной собственности бывших супругов, суды должны выяснять, знал ли покупатель об отсутствии согласия второго собственника. Договор дарения жилья тоже признают недействительным, если он был заключён для вывода имущества из-под требований кредиторов при банкротстве.