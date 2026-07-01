Думаете, знаете русский язык на отлично? Этот тест быстро покажет, так ли это на самом деле

Каждый день мы произносим от шести тысяч слов и даже не задумываемся, откуда они взялись. Почему суп — это суп, откуда в русском языке появились «каникулы», «вокзал» или «карандаш»? А ведь история некоторых слов весьма увлекательная, и еще несколько сотен лет назад они могли означать совсем не то, что мы имеем в виду. Проверьте, сможете ли вы угадать происхождение некоторых популярных слов или этимология вас перехитрит.