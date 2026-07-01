Думаете, знаете русский язык на отлично? Этот тест быстро покажет, так ли это на самом деле

Каждый день мы произносим от шести тысяч слов и даже не задумываемся, откуда они взялись. Почему суп — это суп, откуда в русском языке появились «каникулы», «вокзал» или «карандаш»? А ведь история некоторых слов весьма увлекательная, и еще несколько сотен лет назад они могли означать совсем не то, что мы имеем в виду. Проверьте, сможете ли вы угадать происхождение некоторых популярных слов или этимология вас перехитрит.
Название какого заведения произошло от слова «отрава»?
Ресторан
Бар
Бистро
Рюмочная
Какое слово — дальний родственник слову «мороз»?
Морс
Морщина
Морковь
Мерзкий
Откуда в русском языке появилось слово «унитаз»?
От сокращения слов «универсальный» и «таз»
От французского слова «чистота»
Так называлась компания, которая производила унитаз
От латинского слова «вода»
Сегодня слово «похерить» значит испортить. А что оно означало изначально?
Развить грыжу
Перекрестить
Проклясть человека
Забыть навсегда
Почему ночь называется именно так?
От имени богини смерти
От слова «очи», ведь ночью закрывают глаза
От слова «тьма», так как ночью ничего не видно
Потому что так называли луну, которую было видно ночью
На стадионе звучат овации. Но что такое «овация» в Древнем Риме?
Половая система у мужчин
Торжественное вступление полководца в Рим
Народное голосование
Песня победителя
В Древней Греции «паразит» считался особой профессией, чем он занимался?
Врач
Помощник жреца
Просящий милостыню на улице
Актер
Ходит много легенд, откуда произошло слово «подушка», но какая из них правильная?
«Под —ушко», предмет который кладут под ухо
От слово «душа» — подушка считается вместилищем души и снов человека
От глагола «дуть» — то, что надуто или набито пухом
От слова из тюркского языка — yastik, которое означало подушку
Откуда появилось слово «волос»?
От слова «растительность»
От слова «вылезать»
От слова «волна»
От слова «волочить»
Какой врач с греческого языка переводится так же, как «парикмахер»?
Кардиолог
Стоматолог
Хирург
Офтальмолог