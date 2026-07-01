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Город «Как нам быть?»: мама подростка с эпилепсией пожаловалась на пропавшие из аптек лекарства — видео

«Как нам быть?»: мама подростка с эпилепсией пожаловалась на пропавшие из аптек лекарства — видео

Семья обязана получать их в Ярославской области бесплатно

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Семья из Гаврилов-Яма просит помощи с лекарствами для ребенка с эпилепсией | Источник: Народный фронт, Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСемья из Гаврилов-Яма просит помощи с лекарствами для ребенка с эпилепсией | Источник: Народный фронт, Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семья из Гаврилов-Яма просит помощи с лекарствами для ребенка с эпилепсией

Источник:

Народный фронт, Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семья из Ярославской области забила тревогу из-за отсутствия льготных лекарств для ребенка с эпилепсией. За помощью ярославцы обратились в Народный фронт.

Сейчас Вере из Гаврилов-Яма 15 лет, заболевание у девочки обнаружили в пятилетнем возрасте. Все эти годы она получала лекарство — льготные гранулы депакин хроносферы. Однако с февраля 2026-го в местной аптеке перестали его выдавать.

Депакин хроносфера — лекарственный противоэпилептический препарат, снижающий возбудимость и судорожную готовность мозга. Действующее вещество препарата — вальпроевая кислота, она входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Правительством РФ. Благодаря этому депакин хроносферу можно получить от государства по льготе, то есть бесплатно.

Как рассказала мама Веры, после того как запасы лекарства закончились, семья стала покупать его самостоятельно. В месяц на это уходило около тысячи рублей, хотя девочке оно положено бесплатно. Позже медикаменты стало невозможно найти ни в аптеках Гаврилов-Яма, ни в соседних городах.

«Запасы заканчиваются. Как нам быть? Это лекарство жизненно важное», — рассказала мать Веры в видеообращении.

По информации Народного фронта, мама девочки просила врачей поменять препарат, который исчез из аптек. Однако те пообещали, что скоро он появится.

Мать больной эпилепсией девочки пожаловалась на пропавшие льготные лекарства

Источник:

Народный фронт

На запрос 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области ответили, что пациентка из Гаврилов-Яма регулярно получает лекарства по льготе. Последняя выдача гранул была в январе 2026-го, их должно было хватить до начала весны.

«Тогда же было предложено перейти на тот же препарат, но в таблетированной форме, так как в гранулах в наличии не было. Противопоказаний к его приему у пациентки нет. Однако был получен устный отказ», — пояснили корреспонденту 76.RU в министерстве.

В ведомстве добавили, что с матерью Веры связались, все вопросы о дальнейшем лечении были прояснены. В Министерстве здравоохранения пообещали проконтролировать предоставление препарата.

В Народном фронте подтвердили, что 1 июля к семье в Гаврилов-Ям выехал врач из Ростовской ЦРБ. По словам мамы Веры, специалист выписал девочке рецепт на таблетки и пообещал 2 июля связаться по вопросу доставки. Также Ростовская ЦРБ взяла ситуацию с обеспечением лекарством под контроль.

Весной 2026-го со всей страны сыпались жалобы из-за пропажи с полок аптек многих жизненно важных лекарств. Так, например, били тревогу онкобольные, диабетики, беременные и другие люди, столкнувшиеся с дефицитом препаратов.

А вы сталкивались с проблемой при покупке препаратов в аптеках Ярославской области? Расскажите об этом редакции

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Алёна Троицкая
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