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Город Довели до запустения: что будет с городской баней на Пятерке в Ярославле

Довели до запустения: что будет с городской баней на Пятерке в Ярославле

Её собираются отнять у собственника

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Баню на улице Чкалова хотят забрать у арендатора | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUБаню на улице Чкалова хотят забрать у арендатора | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Баню на улице Чкалова хотят забрать у арендатора

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

1 июля на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля подняли вопрос о судьбе городской бани № 9 на улице Чкалова.

«Баня на Чкалова когда откроется?» — спросил председатель муниципалитета Сергей Калинин.

По его информации, баня сейчас не работает.

Депутату ответил директор АО «Вознесенский» Егор Поспелов, в управлении у которого находится муниципальное АО «Волна», отвечающее за городские бани.

«Эта баня сейчас находится в аренде у компании „Момо групп“, с которой идет суд. Как только мы получим баню назад, в кратчайшие сроки сможем ее запустить», — сообщил он.

Егор Поспелов добавил, что конкретные сроки зависят от решения суда, но выразил надежду, что к сентябрю все вопросы будут решены.

По информации с сайта Арбитражного суда Ярославской области, заседание суда по данному вопросу прошло 1 июля, был объявлен перерыв до 9 июля.

При этом председатель ярославского комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников на этом же заседании комиссии муниципалитета сообщил, что в июле планируется рассмотреть вопрос о продаже отдельных городских бань и реорганизации АО «Волна».

По информации сервиса «Контур. Фокус», АО «Волна» было зарегистрировано в 2018 году. Занимается организацией деятельности муниципальных бань, обслуживанием котельного оборудования, и даже оказывает услуги по обслуживанию охранной и пожарной сигнализации. Сейчас предприятие находится под управлением муниципального АО «Вознесенский» (директор — Егор Поспелов). Выручка АО «Волна» в 2025 году составила 21,2 миллиона (чистая прибыль — 2 тысячи рублей), АО «Вознесенский» — 70,5 миллиона (чистая прибыль 13 миллионов).

Компания «Момо групп» была зарегистрирована в декабре 2022 года в Ярославле по адресу: улица Чкалова, 17А. Учредитель и гендиректор — Джурат Закиров. Выручка организации за 2025 год составила 19,7 млн рублей. Этой же компании принадлежит знаменитый дом с атлантами в Ярославле. Однако власти через суд пытаются изъять его.

Напомним, в январе 2026 года ярославцы в соцсетях жаловались на состояние бани на улице Чкалова. Люди сообщали о плесени, поломках оборудования и в целом антисанитарии.

В мэрии Ярославля тогда пояснили, что арендатор не выполняет обязательства в полной мере, из-за чего баня пришла в запустение. В результате АО «Волна» обратилось в Арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды и возврате здания.

Также АО «Волна» хочет расторгнуть договор с арендатором бани № 5, которая расположена на улице Калмыковых в Красноперекопском районе. Мы писали об этом конфликте.

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Комментарии
4
Гость
7 минут
Поди сод снос эти бани. Землица наверно кому-то потребовалась.
Гость
37 минут
в 90е постоянно туду ходили.
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