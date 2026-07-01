Довели до запустения: что будет с городской баней на Пятерке в Ярославле

1 июля на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля подняли вопрос о судьбе городской бани № 9 на улице Чкалова.

«Эта баня сейчас находится в аренде у компании „Момо групп“, с которой идет суд. Как только мы получим баню назад, в кратчайшие сроки сможем ее запустить», — сообщил он.

Егор Поспелов добавил, что конкретные сроки зависят от решения суда, но выразил надежду, что к сентябрю все вопросы будут решены.

По информации с сайта Арбитражного суда Ярославской области, заседание суда по данному вопросу прошло 1 июля, был объявлен перерыв до 9 июля.

При этом председатель ярославского комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников на этом же заседании комиссии муниципалитета сообщил, что в июле планируется рассмотреть вопрос о продаже отдельных городских бань и реорганизации АО «Волна».

По информации сервиса «Контур. Фокус», АО «Волна» было зарегистрировано в 2018 году. Занимается организацией деятельности муниципальных бань, обслуживанием котельного оборудования, и даже оказывает услуги по обслуживанию охранной и пожарной сигнализации. Сейчас предприятие находится под управлением муниципального АО «Вознесенский» (директор — Егор Поспелов). Выручка АО «Волна» в 2025 году составила 21,2 миллиона (чистая прибыль — 2 тысячи рублей), АО «Вознесенский» — 70,5 миллиона (чистая прибыль 13 миллионов).

Компания «Момо групп» была зарегистрирована в декабре 2022 года в Ярославле по адресу: улица Чкалова, 17А. Учредитель и гендиректор — Джурат Закиров. Выручка организации за 2025 год составила 19,7 млн рублей. Этой же компании принадлежит знаменитый дом с атлантами в Ярославле. Однако власти через суд пытаются изъять его.