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Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Инвестиционную фазу продлили»: озвучены новые сроки замены трамвайных путей в Ярославле

«Инвестиционную фазу продлили»: озвучены новые сроки замены трамвайных путей в Ярославле

Когда завершатся все работы

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11 комментариев
В Ярославле продлили сроки модернизации трамвайного хозяйства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продлили сроки модернизации трамвайного хозяйства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили сроки модернизации трамвайного хозяйства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле озвучены сроки замены трамвайных путей. Ход работ обсудили на заседании комиссии муниципалитета 11 июня.

Генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщил, что инвестиционную фазу проекта (то есть сами работы) продлили до середины 2027 года. Это прописано в дополнительном соглашении, которое заключили власти и компания. При этом срок всей концессии, включающей этап эксплуатации обновленного трамвайного хозяйства компанией «Мовиста Регионы Ярославль», не изменится.

Какие сроки назвали

Полностью завершить все работы планируют к середине 2027 года. Этапы будут следующими:

  • благоустройство территории вдоль трамвайных путей на улице Блюхера сделают летом 2025 года. Осенью работы на этом участке будут полностью завершены;

  • участок в Дзержинском районе от больницы № 9 до трамвайного депо полностью доделают в сентябре-начале октября 2025 года;

  • в сентябре–октябре 2025 года построят разворотное кольцо у ТЦ «Рио». Также в это время примерно на месяц будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера для замены участка путей от трамвайного депо до ТЦ «Рио»;

  • с октября 2025 стартуют работы в центре и на Пятерке, начнут демонтировать и менять два путепровода на проспекте Октября;

  • до конца 2026 года обещают полностью запустить трамвайное движение во всем городе;

  • до середины 2027 года обещают завершить реконструкцию трамвайное депо.

Почему сдвинули сроки

По словам Павла Копырина, причин сдвигов сроков несколько.

«Концедент — Ярославская область. А собственником имущества и большинства участков был город Ярославль. Поэтому в начале возникали связанные с этим определенные вопросы, которые не могли решиться оперативно. Второй момент: изначально велась речь о полном закрытии трамвайного движения, потом было решено сохранить его. Из-за этого потребовалось дополнительное перепроектирование», — пояснил Копырин.

Третьей причиной стало решение вопроса с электроснабжением троллейбусов, так как и троллейбусы, и трамваи запитывались в Ярославле от одних подстанций.

Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе. Концедент — это власти, концессионер — инвестор.

С чего все начиналось и какова ситуация сейчас

Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Изначально в компании заявляли, что все работы закончатся во втором квартале 2025 года. Однако этого не произошло. Затем появилась информация, что к концу 2025 года завершится модернизация в Дзержинском районе.

На данный момент в рамках концессионного соглашения заменили более 10 километров путей, установили 10 остановочных комплексов, обновили контактную сеть, было запущено движение по трамвайному маршруту № 6к.

В ООО «Мовиста Регионы Ярославль» в феврале в качестве причины отставания от первоначального графика назвали особенности финансирования проекта.

В марте 2025 года губернатор региона Михаил Евраев уже сообщал, что ориентировочно модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле завершится в начале 2027 года.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Ремонт Трамвайная концессия Ремонт трамвайных путей
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Комментарии
11
Гость
1 час
Продлили. Немного. "А потом еще немного. И ещё немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось." Где то я уже это слышал.
Гость
1 час
"Примерно на месяц будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера для замены участка путей от трамвайного депо до ТЦ «Рио». Сомнительно что за примерно месяц сделают, другие участки за примерно год делают.
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