Это не спецэффект! В Антарктиде нашли кровавый водопад — что за тайна скрывалась во льдах 110 лет

Кровавый водопад открыли в 1911 году Источник: PBS Terra, YouTube

Казалось бы, в XXI веке почти не осталось белых пятен: спутники видят каждый уголок планеты, ученые разбирают мир на молекулы. Однако природа нет-нет да подкинет такую штуку, что невольно подумаешь: а точно мы всё знаем? Кровавый водопад в Антарктиде — как раз из таких сюрпризов. Выглядит как чудо, а на деле чистая наука.

Были в шоке от открытия

Бьющий поток ярко‑красной воды из белоснежного ледника — выглядит как сцена из триллера. Находится водопад в Сухих долинах Мак‑Мердо. Это самая большая в Антарктиде область, практически свободная ото льда и снега.

В этих краях очень мало осадков: от нуля до 55 мм в год. Такая засуха здесь несколько миллионов лет. Ученые даже сравнивают местность с Марсом. В свое время NASA использовало долины как полигон для тестирования оборудования будущих марсианских миссий.

Ученые больше века ломали голову из-за цвета воды Кровавого водопада Источник: PBS Terra, YouTube

Из живых организмов здесь только цианобактерии, микроводоросли, грибы или микроскопические черви. Однако посреди этой пустоты появился Кровавый водопад. Австралийский геолог Гриффит Тейлор в 1911 году первым наткнулся на это чудо и, конечно, впечатлился.

Отсюда и название ледника — ледник Тейлора, а водопад с тех пор прозвали «кровавым». Тогда ученые гадали, в чем дело: то ли водоросли красят воду, то ли минералы дают такой оттенок. Правда оказалась куда интереснее.

Век ломали голову о происхождении

Одной из ранних догадок стала та, что красный цвет воде дают микроскопические водоросли. Ученые рассуждали просто: если вода окрашена, значит, в ней что-то живое.

Проверить факт из-за суровых климатических условий Антарктиды было нелегко. Исследования шли, но лишь в 1957 году в Антарктиде развернули масштабную сеть станций, и Сухие долины стали одним из приоритетных объектов для гляциологов, геологов и биологов.

Экспедиции в Антарктиде были трудны из-за сурового климата Источник: PBS Terra, YouTube

Характерного для водорослей химического «следа» в воде Кровавого водопада они не нашли. У исследователей появилась идея, что красный цвет — это результат окисления железа в воде, почти как ржавчина. Однако оставалось непонятным, откуда в толще льда столько растворенного железа.

Неожиданная разгадка

Раскрыть загадку Кровавого водопада получилось только в 2000-х. Чувствительные анализы показали, что под ледником Тейлора находится древнее соленое озеро, изолированное от атмосферы миллионы лет. В нем живут микроорганизмы, которые умеют получать энергию без солнечного света, «дыша» железом и серой.

Еще позже, в 2017 году, команда из Университета Аляски и Колледжа Колорадо использовала радиоэхо‑зондирование. Это прибор, который «видит» сквозь лед. Так, удалось узнать, что соленая вода движется по скрытым каналам и время от времени прорывается наружу.

Еще позже было обнаружено, что в воде есть особые наносферы с железом. Они дают тот самый насыщенный оттенок, который так поразил Тейлора больше ста лет назад.

Только наука и никаких мифов

Интересно, но Кровавый водопад несмотря на всю необычность не оброс легендами о своем происхождении. Дело в том, что в Антарктиде нет коренных народов, да и в целом постоянных жителей.

Однако из‑за своей редкости и научной ценности Сухие долины с конца XX века стали особо охраняемой территорией. По Договору об Антарктике ученые обязаны минимизировать воздействие на хрупкую экосистему, а доступ посторонних сильно ограничен.