Это не спецэффект! В Антарктиде нашли кровавый водопад — что за тайна скрывалась во льдах 110 лет

Казалось бы, в XXI веке почти не осталось белых пятен: спутники видят каждый уголок планеты, ученые разбирают мир на молекулы. Однако природа нет-нет да подкинет такую штуку, что невольно подумаешь: а точно мы всё знаем? Кровавый водопад в Антарктиде — как раз из таких сюрпризов. Выглядит как чудо, а на деле чистая наука.
Были в шоке от открытия
Бьющий поток ярко‑красной воды из белоснежного ледника — выглядит как сцена из триллера. Находится водопад в Сухих долинах Мак‑Мердо. Это самая большая в Антарктиде область, практически свободная ото льда и снега.
В этих краях очень мало осадков: от нуля до 55 мм в год. Такая засуха здесь несколько миллионов лет. Ученые даже сравнивают местность с Марсом. В свое время NASA использовало долины как полигон для тестирования оборудования будущих марсианских миссий.
Из живых организмов здесь только цианобактерии, микроводоросли, грибы или микроскопические черви. Однако посреди этой пустоты появился Кровавый водопад. Австралийский геолог Гриффит Тейлор в 1911 году первым наткнулся на это чудо и, конечно, впечатлился.
Отсюда и название ледника — ледник Тейлора, а водопад с тех пор прозвали «кровавым». Тогда ученые гадали, в чем дело: то ли водоросли красят воду, то ли минералы дают такой оттенок. Правда оказалась куда интереснее.
Век ломали голову о происхождении
Одной из ранних догадок стала та, что красный цвет воде дают микроскопические водоросли. Ученые рассуждали просто: если вода окрашена, значит, в ней что-то живое.
Проверить факт из-за суровых климатических условий Антарктиды было нелегко. Исследования шли, но лишь в 1957 году в Антарктиде развернули масштабную сеть станций, и Сухие долины стали одним из приоритетных объектов для гляциологов, геологов и биологов.
Характерного для водорослей химического «следа» в воде Кровавого водопада они не нашли. У исследователей появилась идея, что красный цвет — это результат окисления железа в воде, почти как ржавчина. Однако оставалось непонятным, откуда в толще льда столько растворенного железа.
Неожиданная разгадка
Раскрыть загадку Кровавого водопада получилось только в 2000-х. Чувствительные анализы показали, что под ледником Тейлора находится древнее соленое озеро, изолированное от атмосферы миллионы лет. В нем живут микроорганизмы, которые умеют получать энергию без солнечного света, «дыша» железом и серой.
Еще позже, в 2017 году, команда из Университета Аляски и Колледжа Колорадо использовала радиоэхо‑зондирование. Это прибор, который «видит» сквозь лед. Так, удалось узнать, что соленая вода движется по скрытым каналам и время от времени прорывается наружу.
Еще позже было обнаружено, что в воде есть особые наносферы с железом. Они дают тот самый насыщенный оттенок, который так поразил Тейлора больше ста лет назад.
Только наука и никаких мифов
Интересно, но Кровавый водопад несмотря на всю необычность не оброс легендами о своем происхождении. Дело в том, что в Антарктиде нет коренных народов, да и в целом постоянных жителей.
Однако из‑за своей редкости и научной ценности Сухие долины с конца XX века стали особо охраняемой территорией. По Договору об Антарктике ученые обязаны минимизировать воздействие на хрупкую экосистему, а доступ посторонних сильно ограничен.
Так тайна водопада была раскрыта. Однако торопиться с выводами не стоит. Возможно, через несколько десятков лет ученые узнают еще что-то новенькое.