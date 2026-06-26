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Развлечения Мнение Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло

Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло

Рецензия на новую романтическую комедию

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Все такие красивые, что порой скучно… | Источник: «Кинопоиск»Все такие красивые, что порой скучно… | Источник: «Кинопоиск»

Все такие красивые, что порой скучно…

Источник:

«Кинопоиск»

Фильм «Служебный роман» (18+) идет в российских кинотеатрах. Нет, не тот, где Андрей Мягков завоевывает сердце Алисы Фрейндлих. Совсем другой, новый, американский. Но в нашей стране само название «Служебный роман» — некая претензия, практически эпатаж. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь оценила это творение. Далее — от первого лица.

Ну что могу сказать… Можно ненадолго прекратить охаивать отечественный кинематограф и перейти, так сказать, на «товар» заокеанского производства. А конкретно — на ромком «Служебный роман», который на днях стартовал в прокате.

Да, «Служебный роман» — это то, о чем вы сейчас подумали. А точнее, история отношений британского юриста и американской бизнесвумен, руководителя авиакомпании.

В главных ролях Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин. Говорят, что сценарий «Служебного романа» актер Бретт Голдстин написал вместе с коллегой Джо Келли. И главную героиню он видел только в исполнении Лопес, никак иначе.

Лопес, вероятно, лучшее, что с этим фильмом случилось. У меня вопросов нет, почему господин Голдстин ее выбрал. Смотрела на экран и не верила, что этой эффектной красотке 56 лет.

В остальном, извините, кино очень странное.

Всё так романтично, что порой приторно | Источник: «Кинопоиск»Всё так романтично, что порой приторно | Источник: «Кинопоиск»

Всё так романтично, что порой приторно

Источник:

«Кинопоиск»

Понятно, что юмор у нас и американцев разный и многие шутки теряют свою остроту из-за перевода. Но шутки «Служебного романа» будто бы и не шутки вовсе. Темы для обыгрывания три: трудоголизм, секс/отношения и «британскость» главного героя.

Сомневаюсь, что отечественный зритель с удовольствием погрузится в изучение отличий американского и британского менталитетов. Нам вроде бы что-то такое уже демонстрировали, еще когда Хью Грант был молод. Но там было мило, с налетом сентиментальности и без шуток про эрекцию.

Это я к тому, что 18+ у «Служебного романа» — оправданное ограничение по возрасту.

Некоторые СМИ заявили, что Голдстин назвал фильм «любовным посланием всем трудоголикам». Ну такое себе послание. Представьте себе авиакомпанию, в которой работники говорят о сексе больше, чем о самолетах. Представьте себе героя, который настолько пытается казаться не таким, как остальные, что выглядит глубоко искусственным.

И наконец представьте себе настолько занятых людей, что им даже рожать приходится на работе. И это не фигура речи.

Ромком будет истязать зрителя без малого два часа. Вы точно к этому готовы? Если предыдущие абзацы вас заинтриговали, то, конечно, обязательно надо в кино. Если нет, спокойно пропустите премьеру ради чего-нибудь более интересного. Можно даже наш советский «Служебный роман» пересмотреть, в нем огня больше.

Кстати, про огонь. А точнее, про ту самую «химию», которую так любят оценивать рецензенты. Я ее не увидела. Увидела лишь, что два симпатичных героя, у которых сто лет не было отношений (это в фильме проговаривается постоянно, чтобы зритель, не дай бог, не забыл) с энтузиазмом кидаются друг на друга. Ну да, и секс у них случается после ряда коктейлей. Такая вот современная банальная романтика.

В общем, искренне рада за тех, кто разместил на ромком положительные отзывы. Эти люди явно чего-то не знают про плохое кино и не сожалеют о потерянном времени. Я же считаю, что даже для «фильма на раз» это было многовато.

Хотя Дженнифер Лопес изо всех сил старалась радовать глаз.

Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь
Автор телеграм-канала «ТекстУРА»

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Рецензия на фильм Премьера фильма Дженнифер Лопес Голливудское кино
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Комментарии
2
Гость
42 минуты
Значит точно нужно идти смотреть. По телику все сцены вырезают.
Гость
28 минут
Кто такая Лопес знает миллиард человек, кто такая некая самарская Губарь от силы человек сто, включая б. одноклассниц, нанимателей и соседей по площадке. В баснях Крылова все про таких сказано.
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