Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло

Все такие красивые, что порой скучно… Источник: «Кинопоиск»

Фильм «Служебный роман» (18+) идет в российских кинотеатрах. Нет, не тот, где Андрей Мягков завоевывает сердце Алисы Фрейндлих. Совсем другой, новый, американский. Но в нашей стране само название «Служебный роман» — некая претензия, практически эпатаж. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь оценила это творение. Далее — от первого лица.

Ну что могу сказать… Можно ненадолго прекратить охаивать отечественный кинематограф и перейти, так сказать, на «товар» заокеанского производства. А конкретно — на ромком «Служебный роман», который на днях стартовал в прокате.

Да, «Служебный роман» — это то, о чем вы сейчас подумали. А точнее, история отношений британского юриста и американской бизнесвумен, руководителя авиакомпании.

В главных ролях Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин. Говорят, что сценарий «Служебного романа» актер Бретт Голдстин написал вместе с коллегой Джо Келли. И главную героиню он видел только в исполнении Лопес, никак иначе.

Лопес, вероятно, лучшее, что с этим фильмом случилось. У меня вопросов нет, почему господин Голдстин ее выбрал. Смотрела на экран и не верила, что этой эффектной красотке 56 лет.

В остальном, извините, кино очень странное.

Всё так романтично, что порой приторно Источник: «Кинопоиск»

Понятно, что юмор у нас и американцев разный и многие шутки теряют свою остроту из-за перевода. Но шутки «Служебного романа» будто бы и не шутки вовсе. Темы для обыгрывания три: трудоголизм, секс/отношения и «британскость» главного героя.

Сомневаюсь, что отечественный зритель с удовольствием погрузится в изучение отличий американского и британского менталитетов. Нам вроде бы что-то такое уже демонстрировали, еще когда Хью Грант был молод. Но там было мило, с налетом сентиментальности и без шуток про эрекцию.

Это я к тому, что 18+ у «Служебного романа» — оправданное ограничение по возрасту.

Некоторые СМИ заявили, что Голдстин назвал фильм «любовным посланием всем трудоголикам». Ну такое себе послание. Представьте себе авиакомпанию, в которой работники говорят о сексе больше, чем о самолетах. Представьте себе героя, который настолько пытается казаться не таким, как остальные, что выглядит глубоко искусственным.

И наконец представьте себе настолько занятых людей, что им даже рожать приходится на работе. И это не фигура речи.

Ромком будет истязать зрителя без малого два часа. Вы точно к этому готовы? Если предыдущие абзацы вас заинтриговали, то, конечно, обязательно надо в кино. Если нет, спокойно пропустите премьеру ради чего-нибудь более интересного. Можно даже наш советский «Служебный роман» пересмотреть, в нем огня больше.

Кстати, про огонь. А точнее, про ту самую «химию», которую так любят оценивать рецензенты. Я ее не увидела. Увидела лишь, что два симпатичных героя, у которых сто лет не было отношений (это в фильме проговаривается постоянно, чтобы зритель, не дай бог, не забыл) с энтузиазмом кидаются друг на друга. Ну да, и секс у них случается после ряда коктейлей. Такая вот современная банальная романтика.

В общем, искренне рада за тех, кто разместил на ромком положительные отзывы. Эти люди явно чего-то не знают про плохое кино и не сожалеют о потерянном времени. Я же считаю, что даже для «фильма на раз» это было многовато.

Хотя Дженнифер Лопес изо всех сил старалась радовать глаз.