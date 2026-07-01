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Их вы точно не ожидали увидеть: названы все участники 2-го сезона шоу «Большой куш»

Опытные игроки схлестнутся за 10 миллионов с абсолютными новичками мира реалити

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Второй сезон реалити-шоу собрал в Таиланде целый эшелон звезд шоу-бизнеса и спорта | Источник: Ляйсан Утяшева / T.meВторой сезон реалити-шоу собрал в Таиланде целый эшелон звезд шоу-бизнеса и спорта | Источник: Ляйсан Утяшева / T.me

Второй сезон реалити-шоу собрал в Таиланде целый эшелон звезд шоу-бизнеса и спорта

Источник:

Ляйсан Утяшева / T.me

12 июля на ТНТ выйдет второй сезон шоу «Большой куш. Бангкок» (16+). В этот раз за 10 миллионов рублей будут бороться звездные пары, связанные не только дружбой или любовью, но и родственными отношениями. Состав получился пестрым: от артистов и спортсменов до юристов, блогеров и тех, кто раньше предпочитал держаться подальше от мира реалити.

Одной из самых заметных пар сезона стали Глюкоза и ее дочь Лидия, известная под псевдонимом Ray!. Для обеих формат экстремального реалити не будет совсем уж в новинку: Глюкоза уже участвовала в «Сокровищах императора» (16+), а Лидия проходила испытания на острове в проекте «Выживалити. Наследники» (16+).

Ида Галич тоже сделала ставку на родственные связи и отправилась в Бангкок со старшим братом Аланом. Для него это первый телевизионный опыт: в отличие от сестры, он не строил карьеру в публичном поле. Теперь придется осваиваться быстро — шоу с интригами обычно не дает новичкам времени на долгую раскачку.

Александр Головин, кстати, победитель второго сезона шоу «Выживалити» (16+), сыграет вместе с женой Александрой. Семейную линию продолжат олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян и его супруга Ольга Бородина.

Комик Иван Пышненко выбрал в напарницы Лину Джебисашвили, знакомую зрителям по «Битве экстрасенсов» (16+). Оба они участвовали и в китайском приключении «Сокровища императора», правда, Пышненко в первом сезоне, а Лина — во втором. Вместе с возлюбленным Юрием Фунтовым им удалось дойти до финала. После проекта Джебисашвили и Фунтов объявили о помолвке, однако, говорят, недавно их пара распалась.

Еще один неожиданный тандем составили Юлия Ахмедова и хореограф Алексей Карпенко. Для продюсера и участницы Stand Up (18+) это первый опыт в проектах такого типа. Юлия, впрочем, уже нашла себе роль в команде и решила использовать юмор по полной программе.

«Я стараюсь, чтобы юмор помогал не только мне, но и другим участникам. У нас уже была пара критических ситуаций, где мне удавалось шуткой как-то разрядить всеобщую атмосферу. Я стараюсь здесь быть таким небольшим юмористическим громоотводом», — рассказала комик.

В борьбу за приз также вступят гимнастка Анжелика Стубайло, уже участвовавшая в первом сезоне шоу, и спортивный комментатор Роман Нагучев. Телеведущая Камиля Харисова, которую многие помнят по марокканскому дворцу «Мастера игры» (16+), выбрала себе в пару хоккеиста Петра Карпова. Спортивный блок у сезона вышел внушительным, так что физические испытания, если они будут, могут пройти для некоторых участников не так мучительно, как для остальных.

Среди потенциально опасных соперников оказался и блогер Александр Арзанов. В проекте «Выжить в Самарканде» (16+) он почти добрался до финала, а теперь попробует дойти еще дальше. Арзанов знает мир реалити практически досконально, ведь именно он создал комьюнити «ВСЕ РЕАЛИТИ», где за проектами этого жанра следят десятки тысяч человек. Его напарницей стала актриса Альбина Кабалина, у которой тоже есть опыт — она участвовала в шоу «Звезды в джунглях» (16+) и стала одной из самых обсуждаемых участниц «карибского» сезона.

Не обошлось и без интеллектуальной пары: в Бангкок отправились знатоки клуба «Что? Где? Когда?» (16+) Алена Повышева и Сергей Кашников. Актеров и зумеров на проекте представят звезды мелодрамы «Твое сердце будет разбито» (16+) Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова.

В списке участников также оказались юрист Катя Гордон и Светлана Сильваши, супруга Тимура Хайдарова. Этот дуэт вряд ли останется незамеченным: у обеих хватает публичного бэкграунда, а Гордон уже имеет и определенный опыт в подобных шоу. Ее можно было увидеть в проекте «Выжить в Стамбуле» (16+), который также вели Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
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