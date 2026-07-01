«Тратятся направо и налево»: внебрачный сын Жириновского раскрыл, куда ушли миллиарды отца

Прошло больше четырех лет, как скончался российский политик Владимир Жириновский, но разговоры вокруг его смерти и наследства до сих пор не утихают. Внебрачный сын политика Олег дал в шоу «Как есть» откровенное интервью.
Жириновский-младший вспомнил о последних днях жизни отца. По его словам, все 2,5 месяца, что политик был в больнице и боролся за жизнь, только он один был рядом. Другие родственники и коллеги якобы не приходили поддержать Владимира Вольфовича. Для помощи Олег нанял охранников, которые дежурили у палаты.
«Отец пытался несколько раз вызывать в больницу нотариуса, но я был категорически против. Я понятия не имел, что было написано в завещании. Я смирился, что отца не станет. Он это чувствовал, не хотел лечиться, показывал на землю», — вспоминал сын Жириновского.
Теперь из-за этого Жириновский-младший сильно мучается, ведь за ним закрепился статус «внебрачного сына», и ему приходится воевать за наследство с братом Игорем и сестрой Анастасией. Однако Олег всё-таки сумел подстелить соломки и позаботился о том, чтобы у отца взяли биоматериал.
«Экспертиза показала, что я его сын. Мой брат, мой соперник, не приехал в больницу и на похороны. Началось наследственное дело. Его открыла моя сестра», — пояснил Олег.
Однако 80% накоплений, а это около 4 млрд рублей, Владимир Жириновский оставил партии ЛДПР. Для сторонников политика это вряд ли удивление, ведь их лидер жил своим делом.
«Конечно, человеку, для которого партия — его детище, даже ближе, чем дети родные, потому что действительно он жил этим проектом, жил ЛДПР и всё делал для того, чтобы ЛДПР помогала людям», — рассказывал помощник Жириновского Василий Власов.
Кстати, Олегу Жириновскому не нравится, как партия расходует наследство отца. По его мнению, средства тратят не по назначению.
«В завещании четко написано, что этих денег хватит на две предвыборные компании в Госдуму. То есть он оставил деньги на конкретные цели. По моей информации, эти деньги уже начали тратиться направо и налево, в том числе на какие-то памятные истории, мероприятия, связанные с моим отцом», — считает внебрачный сын.