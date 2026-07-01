«Тратятся направо и налево»: внебрачный сын Жириновского раскрыл, куда ушли миллиарды отца

Внебрачный сын Жириновского на шоу раскрыл семейные тайны Источник: «КАК ЕСТЬ. Денис Пархоменко», VK

Прошло больше четырех лет, как скончался российский политик Владимир Жириновский, но разговоры вокруг его смерти и наследства до сих пор не утихают. Внебрачный сын политика Олег дал в шоу «Как есть» откровенное интервью.

Жириновский-младший вспомнил о последних днях жизни отца. По его словам, все 2,5 месяца, что политик был в больнице и боролся за жизнь, только он один был рядом. Другие родственники и коллеги якобы не приходили поддержать Владимира Вольфовича. Для помощи Олег нанял охранников, которые дежурили у палаты.

«Отец пытался несколько раз вызывать в больницу нотариуса, но я был категорически против. Я понятия не имел, что было написано в завещании. Я смирился, что отца не станет. Он это чувствовал, не хотел лечиться, показывал на землю», — вспоминал сын Жириновского.

Теперь из-за этого Жириновский-младший сильно мучается, ведь за ним закрепился статус «внебрачного сына», и ему приходится воевать за наследство с братом Игорем и сестрой Анастасией. Однако Олег всё-таки сумел подстелить соломки и позаботился о том, чтобы у отца взяли биоматериал.

«Экспертиза показала, что я его сын. Мой брат, мой соперник, не приехал в больницу и на похороны. Началось наследственное дело. Его открыла моя сестра», — пояснил Олег.

У Владимира Жириновского трое детей Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Однако 80% накоплений, а это около 4 млрд рублей, Владимир Жириновский оставил партии ЛДПР. Для сторонников политика это вряд ли удивление, ведь их лидер жил своим делом.

«Конечно, человеку, для которого партия — его детище, даже ближе, чем дети родные, потому что действительно он жил этим проектом, жил ЛДПР и всё делал для того, чтобы ЛДПР помогала людям», — рассказывал помощник Жириновского Василий Власов.

Кстати, Олегу Жириновскому не нравится, как партия расходует наследство отца. По его мнению, средства тратят не по назначению.