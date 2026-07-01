Из студий ТВ-шоу — на СВО. Как сложилась судьба русского двойника Ди Каприо: видео

Как сложилась судьба русского двойника Леонардо Ди Каприо из Подмосковья Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Российский двойник Леонардо Ди Каприо из Подмосковья находится в зоне СВО. 43-летний Роман Бурцев из подмосковного Подольска проснулся знаменитым после того, как опубликовал свое фото на сайте знакомств в 2016 году.

Пользователи Сети отмечали его невероятное сходство с голливудской звездой. Жителя Московской области приглашали на телевидение и для съемок в рекламе, но все планы по продвижению в медиа разрушила пандемия.

В 2024 году Роман оказался на СВО. В разговоре с MSK1.RU Бурцев отмечал, что для него это было «долгое и сложное решение». Распространяться о том, где он служит и чем занимается в зоне боевых действий, Роман не стал.

По его словам, даже за «ленточкой» люди отмечают поразительное сходство Бурцева с Ди Каприо, о славе Романа узнали и сослуживцы. Дома в Подмосковье его ждут родственники, они же ухаживают за его кошками.

«Пока я не уволюсь, не могу ничего сообщить. Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану», — рассказал MSK1.RU Бурцев.