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Город Когда в Ярославле построят городской крематорий

Когда в Ярославле построят городской крематорий

Что рассказали в похоронной организации

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Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием

Источник:

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Новый муниципальный крематорий в Ярославле может открыться в первом квартале 2029 года. Об этом 1 июля на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля сообщил руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексей Косогоров.

«Мы прошли инвестиционный совет при губернаторе, утвердили бизнес-план, подписали соглашение с правительством о выделении земельного участка в аренду. Остался последний штрих — распоряжение губернатора о его передаче. Далее начинаем проектирование», — рассказал он.

Местом размещения крематория станет перекресток улиц Промышленной и Осташинской, рядом с Осташинским кладбищем.

«То есть, будет хорошая разница между традиционными захоронениями с ржавыми оградками и колумбарным хозяйством в виде парка скорби с крематорием», — сообщил Алексей Косогоров.

Ранее власти Ярославля сообщали, что строительство будет вестись за счет внебюджетных источников. После завершения строительства крематорий останется в ведении мэрии города.

Напомним, сейчас в Ярославле работает только один частный крематорий в районе деревни Скоково. Еще один собирались построить на улице Промышленной. Участок земли был передан в аренду ритуальной компании «Акрополь». Однако объект так и не появился. Предпринимателей обвинили в мошенничестве, а землю через суд вернули обратно в муниципальную собственность.

О том, что в Ярославле будут строить городской крематорий, стало известно в июне 2024 года. Сообщалось, что в качестве площадки для возведения объекта рассматриваются разные участки. В том числе улица Магистральная. В конце июля 2024 года в ответе на запрос 76.RU мэрия проинформировала, что крематорий могут построить на пересечении улиц Промышленной и Осташинской (в районе дома № 6/34 по улице Осташинской).

Эскизы будущего крематория опубликовали в этом материале.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Крематорий Строительство
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Комментарии
5
Гость
8 минут
А сколько будет отмыто денег на этот проекте? Ответьте власти не стесняйтесь
Гость
41 минута
Учитывая возможные перебои с топливом тема становится не актуальной.
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Гость
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