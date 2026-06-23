«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат

Доктор устает, но считает, что надо работать, пока есть силы Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Быть врачом — это и престижно, и неплохо оплачивается. Так ведь? За некоторыми исключениями, так и есть. Медработники действительно получают приличную зарплату. Один из них — Андрей (имя изменено) — работает врачом в одной из больниц Тюмени.

Он открыто рассказал 72.RU, сколько зарабатывает и хватает ли этих средств на жизнь. Его колонку от первого лица публикуем ниже.

Так как мы сохраняем анонимность наших героев, вместо фотографий используем изображения, сгенерированные нейросетью.

Андрей

«Работаю семь дней в неделю»

Я работаю в день по 8–10 часов. Четыре-пять раз в неделю беру дежурства — сутки или ночные смены. Плюс иногда онлайн-консультации. И так шесть, а иногда и все семь дней в неделю. Такой график позволяет мне зарабатывать 180 тысяч рублей в месяц. Но вот сколько я трачу — сказать очень сложно. Дело в том, что почти вся эта сумма уходит на покрытие долгов.

У меня есть ипотека, кредит на ремонт, кредит на отпуск (брал в прошлом году), рассрочка на кухонную технику, кредитка. Но всё это я закрываю без просрочек. К сожалению, не веду дневник финансов, как положено, на это уже просто не хватает сил и времени.

Может, с грамотным подходом и удалось бы что-то придумать. Но пока после выплаты всех кредитов на руках остается 20 тысяч рублей. Они и идут на какие-то бытовые траты в течение месяца.

Благо, у меня есть супруга, которая зарабатывает около 150 тысяч. Из этой суммы 35 тысяч в месяц мы отдаем родственникам — деньги одалживали на покупку кухонного гарнитура. С ее же денег оплачиваем коммунальные услуги и кружки ребенка — около 50 тысяч в месяц. Остальное уходит на продукты, обновки ребенку, подарки и так далее.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Экономия на себе

Экономлю я на одежде. Вещи ношу аккуратно, редко обновляю гардероб. Одна пара обуви на зиму, одна на лето, и одна межсезонная. Есть три комплекта рабочей одежды, пара комплектов на выход и один костюм для мероприятий. В целом, мне хватает, потому что мало куда хожу.

Так как работаю в разных больницах, приходится много ездить и бегать по городу. Еще нужно возить дочку в садик на другой конец города, так как ранее мы жили на Обороне, а теперь в Зареке. Чтобы быть на работе в восемь, выходим в 06:30. Поэтому хотелось бы иметь свой автомобиль, пусть и самый простенький. Но я понимаю, что его обслуживание тоже требует средств.

Также хотел бы заняться спортом с тренером, чтобы избавиться от лишнего веса. У меня сидячая и очень стрессовая работа, еще и в ночное время. Поэтому грешу перекусами ночью и фастфудом. К сожалению, абонемент в спортзал и базовую экипировку тоже пока не могу себе позволить. Ну и поездка в отпуск возможна, только если взять кредит или подключать кредитку.

Этот и другие материалы мы подготовили с помощью специальной анонимной формы, которую создали, чтобы замерять реальный уровень жизни тюменцев. Вы тоже можете заполнить ее, это помогает нам увидеть, как живут горожане на самом деле. Ссылка здесь.

Очень тяжелая работа

В целом я люблю свою работу, но боюсь выгореть с таким режимом. С другой стороны, когда еще крутиться, если не сейчас — мне чуть за 30, и очень хочется поскорее закрыть многочисленные долги, чтобы начать копить дочке на учебу/квартиру.